Festlig MGP-dans i bibliotekshaven

En danseworkshop for alle dem, som elsker at danse, uanset hvilket erfaring man har. Det var hvad programmet bød på fredag formiddag, hvor 13 børn mødte op til 'MGP-dans og hip hop' i den nye, fine bibliotekshave på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Workshoppen er en af mange aktiviteter, som Solrød Kommune tilbyder som del af Sjov Sommer-programmet.

Solen viste sig frem fra sin bedste side på den næsten skyfrie himmel, mens børnene hoppede, dansede og sang med på tonerne til de gode, velkendte MGP-sange. Nogle af børnene havde prøvet at danse før, mens det var nyt fra andre. Det handlede dog hverken om at være god eller dårlig, kun om at have det sjovt og nyde dansetrinene. Humøret var højt lige fra starten blandt børnene, som også gav udtryk for, at det var en særdeles sjov aktivitet, selvom det også var hårdt og gav lidt sved på panden.