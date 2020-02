Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Ferietravlehed hos Sydkystens indbrudstyve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ferietravlehed hos Sydkystens indbrudstyve

Sydkysten - 24. februar 2020 kl. 15:10 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet søger vidner en lang række indbrud, som i løbet af weekenden er blevet anmeldt i Greve. Hele 16 gange har politiet taget telefonen, hvor forurettede har meldt om ubudne gæster, gennemrodede hjem og stjålne genstande.

- Har folk set noget usædvanligt, så fortæl politiet om det. Folk, der bor i områderne er oftest de bedste til at se, om der er foregået noget unormalt eller har været nogen, som man ikke kender. Derfor opfordrer vi folk til at kontakte politiet med registreringsnumre på fremmede biler og signalementer på personer, som de opfatter som mistænkelige, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Mange steder Indbrudene er i Greve fundet sted på Markblomstvej, Lupinvej, Rytterbakken, Elmevej, Ternemosen, Engmarksvej, Magnoliavej, Ulvefodvej, Skelager, Vibemosen, Storeholm, Stenås, Nældebjerg Allé og Hedager, samt Grevetoften i Greve Landsby. I Solrød har der været indbrud på Niels Juelsvej og Solrød Hyldevej og Skrænten i Havdrup. Og i Ishøj har der været et på Astridsvej.

Indbrudene er sket over en længere periode, og mange af anmelderne angiver det formodede gerningstidspunkt til at være inden for en flere dage lang periode.

- Det er jo typiske ferieindbrud, hvor huset har været forladt. Uge 8 har været vinterferie i Greve, så mange har haft fri og er kommet hjem nogenlunde samtidig. Derfor er der mange anmeldelser i løbet af lørdagen - det er jo den klassiske, at man kommer hjem fra ferie, så har der været indbrud, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Bryder døre op Typisk har tyvene brudt et vindue eller en have-, altan eller hoveddør op, eller de har aflistet en rude, hvorefter tyvene har fået adgang den vej gennem.

Mange af ofrene for indbrud har beskrevet, hvordan deres huse har været gennemrodede, når de kom hjem. Formentligt derfor har mange også anmeldt indbrudene uden helt at være klar over, hvad der præcist er stjålet - men de, der har angivet det, beskriver, at der typisk mangler let omsættelige genstande, som kontanter, smykker, nøgler, elektronik og håndtasker.

Forebyg og aftal For at undgå indbrud opfordrer politiet til, at man gør det sværest muligt for indbrudstyvene at udføre deres gerninger:

- Vi opfordrer til, at man helt generelt tænker på, hvordan arbejdsforholdene for indbrudstyven er omkring det hus, man forlader, er. Kan man stå skjult og bryde et vindue op? Har man en aftale med naboen om at holde øje? Har man gjort noget for at gøre det ekstra besværligt for tyven, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi. De nævner, at man kan installere vinduer og døre, som ikke lige kan brydes op eller aflistes. Man kan lave aftaler med naboer om, at de holder lidt ekstra øje, bruger ens skraldespande og parkerer bilen i din garage.

- Det må gerne se ud som om, at der er liv. Derfor kan man også brug tænd/sluk-ure, som automatisk tænder og slukker lyset i huset, lyder det fra politiet.

Udover at opfordre folk, som har set noget til at ringe, og beboerne til at passe på deres ting, forklarer politiet, at de undersøger tekniske spor fra indbrudene, ligesom de opfordrer folk til at holde øje med deres stjålne ting og sager på brugtmarkederne på nettet.