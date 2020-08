Artiklen: Fem personer med rockerrelationer anholdt for narkohandel

Fem personer med rockerrelationer anholdt for narkohandel

I en koordineret aktion i flere politikredse blev fem personer tidligt torsdag morgen anholdt for handel med cirka fem kg kokain, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Tidligt torsdag morgen blev der ved en koordineret anholdelsesaktion anholdt fem personer, der alle sigtes for handel eller medvirken til handel med cirka fem kilo kokain. Anholdelserne sker efter længere tids efterforskning foretaget af Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi, og aktionen skete i blandt andet Nordsjælland og på Vestegnen - Sydkysten erfarer at sagen relaterer til en af de kommuner avisen dækker.