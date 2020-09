Fem nye statsborgere blev fejret i Solrød

Torsdag eftermiddag mødte fem kommende nye statsborgere og deres nære familiemedlemmer spændte op på rådhuset for at deltage i grundlovsceremonien, hvor de nye statsborgere blev fejret med tale og gaver.

- At få et statsborgerskab her i Danmark er noget ganske særligt. Derfor er dagen i dag en højtidelig dag, men også i høj grad en glædens dag og en dag, hvor vi siger velkommen til jer som statsborgere i vores dejlige land, sagde borgmester Niels Hörup (V) til de fem nye statsborgere.

For at få dansk statsborgerskab er det fra 2019 en betingelse, at man medvirker i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere, at man som borger får et dansk statsborgerskab.