Fem indbrud i weekenden: Apple-computer, kontanter og vielsesringe stjålet

På Multebærvej var der indbrud mellem fredag og lørdag. Her blev døren til havestuen brudt op, og det meste af huset blev gennemrodet. Der er endnu ikke overblik over de stjålne genstande.

Her blev der i hvert fald stjålet en iPad og to vielsesringe, men det er endnu ikke fuldt overblik.

På Jerismosevej blev et værelsesvindue aflistet, og der var tegn på færden i samtlige værelser, hvor skabe og skuffer var rodet igennem. Heller ikke her er der overblik over stjålne genstande.