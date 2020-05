Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Fem indbrud i Kristihimmelfartsferien

Sydkysten - 25. maj 2020 kl. 14:00 Af AF Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tyvene er kommet tilbage på »arbejde« efter coronaen. I hvert fald har der hen over Kristihimmelfartsweekenden været flere tilfælde af indbrud.

Mellem fredag eftermiddag og lørdag morgen var en dør ind til en garage på Mosede Højvej blevet brudt op. Der var tydelige opbrudsmærker langs trærammen, hvor tyvene har givet sig selv adgang til garagen og videre ind i udhuset. Udstuen var herefter blevet gennemrodet - politiet oplyser ikke, hvad der er stjålet.

På Birgitsvej er tyve mellem fredag formiddag og lørdag middag kravlet ind gennem et badeværelsesvindue. For at komme ind har de benyttet en stige, og politiet oplyser, at førstesalen er gennemrodet, indholdet af skufferne lå spredt ud på gulvet, og en safetyboks er forsvundet fra stedet, sammen med tyvene - formentligt via en altandør.

Mellem lørdag eftermiddag klokken 17.30 og klokken 2.23 om natten til søndag er tyve kravlet ind gennem et vindue på første sal i et hus på Niels Petersensvej. De er kommet ind ved at bryde karm og vindue op, hvorefter de har været rundt på førstesalen, hvor de har fundet smykker, ure og kontanter, som de har taget med sig. Politiet oplyser, at stueetagen stort set står uberørt.

På et tidspunkt mellem torsdag middag og søndag middag har tyve været inde i et hus på Mosede Engvej. De har, som flere andre steder, aflistet et vindue, hvorefter de har været rundt i hele huset, hvor de har efterladt skabe og skuffer åbne. Beboerne har endnu ikke noget overblik over, hvad der er stjålet.

Mellem fredag morgen og søndag eftermiddag har tyve også besøgt Ahornvej i Karlslunde, hvor et soveværelsesvindue er blevet brudt op. Politiet oplyser, at det ikke ser ud til, at de har været andre steder end i soveværelset, samt at udbyttet endnu ikke er opgjort