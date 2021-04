Fejrer diamantbryllup - det begyndte med dans

Dansen førte dem sammen, da de var 14-15 år gamle. Det var i 1954. Nu, 67 år senere, sidder de ved morgenbordet med børn og børnebørn. Der er flag, blomster og en lille spids til halsen, og anledningen er, at Bente og Ove Meyer onsdag 28. april har været gift i 60 år og dermed kan fejre diamantbryllup.

- Det er svært at sætte en finger på, hvad der har gjort, at vi har holdt sammen så længe, siger Bente, men tolerance er vigtigt, understreger hun.

Parret blev for alvor en enhed gennem dansen:

Knallertbanen

Ove er kendt i Ishøj for sit engagement med Knallertbanen, som er et sted for unge mennesker, som han har drevet i 24 år: