Fejrer diamantbryllup: - Jeg havde faktisk udset mig en anden

Sydkysten - 05. juli 2019 kl. 11:42 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: - Jeg var egentlig taget afsted, fordi jeg havde udset mig en anden, siger Lissy Rasmussen og kigger på sin mand Henning.

- Ja, griner Henning tilbage.

- Og jeg var vidst nok i byen med en anden.

Alligevel sker der noget, da de to får øje på hinanden til et nytårsbal på Møn, der markerede skiftet fra året 1954 til 1955.

De har en hyggelig aften sammen - så hyggelig, at Lissy, der dengang var 16 år gammel, ikke helt kan slippe den tre år ældre Henning af tankerne.

Hun finder ud af, at han arbejder i et tømrerværksted ikke langt fra det plejehjem, hvor hun selv arbejder.

- Jeg kunne se derover fra et af værelserne, og jeg havde luret, hvornår de fik fri, siger Lissy.

- Så det var tit, at min veninde og jeg lige skulle ud og gå en tur på det tidspunkt.

En dag sker det, at Henning cykler en anden vej hjem fra arbejde, end han plejer, han cykler ind gennem byen og deres veje krydses.

- Henning vil nok sige, at jeg løb efter og holdt fat i bagagebægeren, siger Lissy.

- Ja, som jeg husker det, var der spor efter dine sko hele vejen op ad gaden, griner Henning.

Udstationeret til Grønland Så i starten af 1955 begynder Henning og Lissy at se lidt mere til hinanden, de hygger sig og går i biografen sammen.

- Vi nåede nok at være sammen en tre eller fire gange, inden Henning skulle afsted, siger Lissy.

For Henning skal i militæret, og det betyder, at han bliver udstationeret på Grønland, hvor han skal være soldat i et år. Så Lissy og Henning begynder at skrive sammen, og selvom Lissy har andre bejlere, så er det stadig Henning, hun tænker på. Og noget tyder på, at Henning har det på samme måde.

- Jeg synes i hvert fald, at Hennings lillebror holdt ekstra øje med mig i det år, hvor han var væk, siger Lissy.

Finder sammen i København Da Henning endelig kommer hjem i 1956 er Lissy flyttet til København, og her arbejder hun som pige i huset. Tiden er præget af stor arbejdsløshed, så Henning har svært ved at få arbejde som tømrer. Han arbejder lidt hos en tømrer i Præstø, man det varer ikke ved.

Så da han får muligheden for at uddanne sig, mens han kan hæve sin arbejdsunderstøttelse, drager han til Købenahavn for at studere til arkitekt.

De finder hurtigt sammen, og den 4. juni 1959 gifter de sig.

- Dengang skulle man være gift, hvis man skulle have en lejlighed sammen, husker Lissy.

- Ja, jeg har egentlig altid troet, at det var kærlighed, men det var bare på grund af lejligheden, vi blev gift, griner Henning.

- Jeg har altid været fornuftig med pengene, og to lejigheder ville være dyrere end en, siger Lissy.

Parret bliver viet i Keldby Kirke på Møn, og det er forældrene, der sørger for festen.

- Vi havde jo ikke meget dengang, og mens jeg uddannede mig, var det Lissy, der sørgede for, at økonomien hang sammen.

Året efter brylluppet kommer parrets søn Lars til verden. Dengang bor de i en et-værelses lejlighed på Murergade på Nørrebro, men det skal rives ned, og de finder en to-værelses lejlighed på Mønetemestervej i Københavns Nordvestkvarter.

- Der var hverken centralvarme eller varmt vand, siger Henning.

- Men den kostede kun 74 kroner om måneden, husker Lissy.

Flytter til Greve I 1964 får de datteren Helle, og der går ikke mange år, før pladsen i lejligheden bliver for trang.

Parret køber en byggegrund på Tavleager i Greve, hvor de selv bygger hus og flytter ind i 1967 - her bor de stadig.

- Dengang var der bare marker, og da vi flyttede ind, boede der kun tre andre familier her, siger Henning.

Gennem årene sker der meget i området, og i løbet af 1960'erne og 1970'erne tager området omkring Tavleager form. Flere fra København flytter ud, og familien oplever et stærkt sammenhold blandt beboerne i kvarteret.

I dag er Lissy og Henning de eneste, der er tilbage i kvarteret fra dengang, og de regner ikke med at flytte lige foreløbig.

- Jeg vil føle mig indespærret i en lejlighed, siger Henning.

- Jeg er nødt til at have en have, som jeg kan gå ud og arbejde i.

60 års ægteskab Torsdag 4. juni 2019 kunne parret fejre 60 års-bryllups-dag, eller diamantbryllup, som det også kaldes. Men det var lige ved, at de ikke nåede så langt.

I februar bliver Lissy ramt af en blodprop i hjertet. Midt om natten fragtes hun til hospitalet og må opereres.

- Det sætter det hele i perspektiv, og man kommer til at sætte endnu mere pris på det, man har, siger Lissy Rasmussen.

For udover at have hinanden og de to børn, er parret også bedsteforældre til fem børnebørn og to oldebørn, som er en del af de 33 gæster, der skal være med til at fejre diamantbrylluppet.

Og sidder du og overvejer, hvordan man når til et diamantbryllup, så har Henning Rasmussen opskriften.

- Min kone plejer at sige, at hvis jeg hører efter, og gør, hvad der bliver sagt, så skal det nok gå, siger han og smiler til sin kone.

- Ja, og det er da gået nogenlunde. Vi har også snakket om, at hvis vi fik valget, så ville vi gøre det hele igen, siger Lissy Rasmussen.