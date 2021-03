Fejrer at en plan er afvist. Men frygter den næste

Planklagenævnet annullerede den plan for det gamle erhvervsområde nord for Egeskovvej, hvor man ville have bygget 518 lejligheder. Det glæder gruppen af klagere, men hvad skal der nu ske med området. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Naboerne er glade, men alligevel afventende. Efter lokalplan 102 Vallensbæk Byhave, som skulle have medført 518 boliger ved Køge Bugt Motorvejen glæder sig over afgørelsen, men er fortsat spændte på at se, hvad der i stedet skal være på grunden:

- Vi føler jo, at vi har fået en sejr, men kampen fortsætter jo, siger Mogens Eliasen. Han er medunderskriver på klagen til Planklagenævnet, bestyrelsesmedlem hos Socialdemokraterne i Vallensbæk, og så er han nabo til grunden, som er omfattet af Lokalplan 102, Vallensbæk Byhave.

- Jeg synes, det er rigtigt godt, at vi får nogle nye muligheder. Men det er den politiske proces, der skal afgøre, hvad der skal ske nu. Så må vi se, om det bliver mere af det samme eller noget helt andet. Det, som grundejerforeningen frygter, er, at det bliver så tæt bebygget, at der stort set ikke er noget grønt tilbage, ligesom det projekt, der netop er blevet afvist, forklarer Mogens Eliasen.

- Det kunne være rart med et projekt, der passer lidt bedre til Vallensbæk. Man burde jo nok overveje, om det overhovedet er boliger, der skal ligge så tæt på motorvejen, forklarer han og håber, at borgerne bliver inddraget mere i processen omkring, hvad der i stedet skal være på grunden.

- Det, de kom med sidst, var jo et færdigt projekt, siger Mogens Eliasen.

Borgmester: Får konsekvenser Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K) ville ikke udtale sig om sagen til SN.dk, men har i et læserbrev skrevet følgende:



DEBAT: Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget en kommuneplanstrategi med titlen ”Det hele menneske i fremtidens boligby”.

Vallensbæk Byhave blev i efteråret 2019 vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Området ligger på den nordlige side af Egeskovvej, mod Køge Bugt-motorvejen. Det består af erhvervsbygninger, som delvist står tomme.

Ambitionen er at skabe et Vallensbæk, som er super attraktivt – både for de borgere, der allerede bor i Vallensbæk, og også for at værne om det gode image Vallensbæk har for nye boligsøgende borgere, der gerne vil betale lidt mere for at bo i en grøn kommune, hvor livskvalitet er en afgørende faktor for attraktive og tidssvarende boliger.

Lokalplan 102, Vallensbæk Byhave er vedtaget med disse forudsætninger, og vil med ny byggeteknologi også kunne reducere støjen i hele området. Samtidig skulle der opføres 48 friplejeboliger som et godt alternativ til en værdig alderdom i kommunes plejeboliger.

Efter lokalplanens vedtagelse har den været påklaget til Planklagenævnet. Det er nu kommet frem, at det er fremtrædende socialdemokrater, som har indgivet klagen til Planklagenævnet. Nævnet har nu truffet afgørelse i sagen og ophævet lokalplanen, og det betyder, at lokalplanen ikke kan udmøntes i sin nuværende form, hvilket vil få konsekvenser for Vallensbæk. Når et projekt som Vallensbæk Byhave sættes på standby, har det en konsekvens for udviklingen i kommunen. Det betyder helt konkret, at arbejdsstyrken bliver reduceret med op mod 700 personer – og det vil kunne mærkes på kommunens økonomi, men også i det lokale byliv, hvor investorer gerne vil skabe caféer, tøjbutikker og kultur, hvor der bor flere mennesker stationsnært.

Erik Kærgaard Pennefører på klagen til Planklagenævnet, Erik Kærgaard, som også er formand for partiet Vallensbæklisten, er yderst tilfreds med Planklagenævnets afgørelse:

- Det her område er et meget kompliceret juridisk område, og jeg opfatter afgørelsen som en kæmpe cadeau for os klagere og os, der skrev de her ting, fordi nævnet præciserer, at det er vores fokus på Planlovens §15 A, som ligger til grund for den afgørelse, forklarer han.

Erik Kærgaard er også arkitekt, økonom og har en doktorgrad i forandringsledelse, men det var med en anden kasket på hovedet, at han skrev klagen:

- Jeg repræsenterede foreningen Nej til Trafikstøj. Vi gjorde det af principielle grunde. Det var kort sagt det værste projekt, vi nogensinde havde set. Det mest uhyggelige og grænseoverskridende projekt, vi havde set. Derfor var det vigtigt, at indklage det, forklarer han om sine grunde til at klage, da lokalplanen i 2019 blev vedtaget.

Erik Kærgaard mener, at afgørelsen får vidtrækkende konsekvenser, da andre kommuner er nødt til at skele til den, når de overvejer at bygge tæt på så store støjkilder:

-Det får betydning for Vallensbæk og for hele Københavnsområdet og for alle de store byer i Danmark, siger han og langer kraftigt ud efter de konservative og socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen, som vedtog lokalplanen:

- Hele deres udbygning er lagt i grus, fordi i princippet så er det sådan, at de lokalplaner, der ligger bagved, de bygger på, at højhusbyggeriet skal afskærme støjen for de byggerier, hvor lokalplanen har et højere nummer, siger Erik Kærgaard. Han mener samtidig, at afgørelsen betyder, at det nu må stå klart for alle, at der er for meget støj på grunden til at man kan bygge boliger på den:

- Jeg tvivler på, at de er i stand til at finde en investor eller developer, der vil gå i gang med det område, siger han.

Erik Kærgaard har et kritisk øje på flere byggerier i kommunen. Han fortæller, at han og Vallensbæklisten også har klaget over, at kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at der bliver foretaget en miljøscreening i forbindelse med Sydporten, hvilket de også har klaget over - ligesom en klage formentligt ryger af sted til Planklagenævnet i det øjeblik lokalplanen bliver godkendt i kommunalbestyrelsen.

Socialdemokraterne Socialdemokraterne stemte sammen med de konservative for lokalplanen, da den blev vedtaget i kommunalbestyrelsen:

- Vi er noget ærgerlige over, at vi i kommunalbestyrelsen har skudt så langt ved siden af, at Planklagenævnet har afvist sagen. Vi er lige nu ved at finde ud af, hvilken rådgivning vi har fået i sagen, siger Søren Wiborg, socialdemokraternes gruppeformand og peger på, at en rådgiver muligvis har haft en dobbeltrolle som både rådgiver og med i det konsortium, som skulle bygge på grunden.

Søren Wiborg forklarer, at kommunalbestyrelsen troede, at man kunne benytte en lempeligere bestemmelse om støjkrav i Planloven, hvilket man altså ikke kunne. Derfor skal kommunalbestyrelsen nu overveje, hvad der skal være på grunden. Han mener dog, at man har lagt sig fast på boliger:

- Nu skal vi lige kigge det hele igennem igen, men jeg kan ikke se, at der ikke kan bygges på den, hvis man kan overholde de skærpede støjkrav for nye boliger. Tanken har været, at opføre liberalt erhverv i stedet, hvilket blot medfører, at der er medarbejdere, som kan blive generet. Om man opfører boliger eller erhverv, det har jeg svært ved at se forskel på, siger Søren Wiborg.

Han ønsker ikke at forsøge at lovliggøre projektet ved at opsætte dobbelte glasvægge ud mod motorvejen. I stedet kan der være andre muligheder:

- Vi vil se et ny projekt. Man kunne overveje, at flytte hele byggeriet lidt længere væk fra motorvejen - altså flytte Egeskovvej til langs motorvejen. Lavere bebyggelsesprocent og højden skal ikke blive højere end Amaliehaven, siger Søren Wiborg. Han tror ikke, at rækkehuse og en lav bebyggelsesprocent er en mulighed:

- Vi kommer til at have en bebyggelsesprocent, som matcher nedrivning af bygning og byggemodning. Det andet er der ikke nogen, der vil smide penge i, siger han.

Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti stemte i mod projektet, og de håber nu, at man en gang for alle dropper projektet:

- Det er ikke ordentligt at man bygger boligkarreer med det formål at de skal virke som støjmur for et andet boligområde. Alene det, at folk skal bo i en støjmur direkte ud til Danmarks mest befærdede motorvej, hvor de bliver belastet støj, er helt urimeligt, lyder det fra Kenneth Kristensen Berth.

Han mener, at kommunen har forsøgt at omgå Planlovens bestemmelser om byggeri nær en så stor en støjkilde, som Køge Bugt Motorvejen er. Byggeriet ville være muligt, hvis det var et eksisterende boligområde, hvilket det ikke er:

- Kommunen har forsøgt at få det til at fremstå som om området nord for Egeskovvej er en del af et eksisterende boligområde (Rosenfeldtvej). Det er det selvsagt ikke, siger Kenneth Kristensen Berth.

Han frygter samtidig, at krumspringene ikke er slut:

- Jeg frygter at kommunalbestyrelsens flertal vil forsøge sig med fiks-fakserier med lokalplanen for eksempel ved at indføre krav om dobbeltfacader i byggeriet og så prøve igen. Men det duer ikke. Området er ikke egnet til menneskelig beboelse, forklarer han.

Borgmesteren og kommunen Sydkysten har naturligvis også forsøgt at få en kommentar fra borgmesteren. Men kommunen er ved at få en faglig vurdering af Planklagenævnets afgørelse, og hvad den kommer til at betyde. Hverken medarbejdere i kommunen eller borgmester Henrik Rasmussen (K), vil udtale sig, før man er helt klar over, hvad afgørelsen indeholder.