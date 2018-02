Som protektor for Dansk Kennel Klub igennem mere end 46 år har Prins Henrik været en fast og skattet del af hundeverdenen, hor han bl.a. har deltaget i adskillige hundeudstillinger og jagthundearrangementer igennem tiden - ofte medbringende sine egne hunde.

Farvel til et stort hundemenneske

Sydkysten - 14. februar 2018 kl. 12:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Kennel Klub, som har til huse i Solrød, skriver mindeord for prins Henrik, klubbens mangeårige protektor:

Det er med stor sorg, at vi i Dansk Kennel Klub har modtaget nyheden om, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er sovet ind. Danmark mistede ikke alene en prins i går aftes, vi mistede også et elskeligt hundemenneske.

Som protektor for Dansk Kennel Klub igennem mere end 46 år har Prins Henrik været en fast og skattet del af hundeverdenen, hor han bl.a. har deltaget i adskillige hundeudstillinger og jagthundearrangementer igennem tiden - ofte medbringende sine egne hunde. Prins Henrik spurgte altid nysgerrigt og indlevende til hunde og mennesker, han mødte, og han havde en unik evne til at få alle til at føle sig som noget helt særligt.

Lige fra barnsben har Prins Henrik haft hunde ved sin side. Først faderens jagthunde og senere egne hunde, som bl.a. talte en faraohund, en grønlandshund og adskillige gravhunde. Prins Henrik gav ved flere lejligheder udtryk for, at han nød at opleve hundene både som brugshunde og selskabshunde - og Prinsens hundeoplevelser strækker sig over mange jagter, som passager på slæde i Grønland, som opdrætter og Prinsen har endda skrevet digte om sin passion for sine hunde.

Netop hundene var en af Prinsens og Dronningens store fælles interesser - en interesse, de har givet videre til deres børn og børnebørn. Hundene var altid ved parrets side. Både i det private, på Kongeskibet Dannebrog og på rejser rundt om i verden.

Gennem tiden har regentparret opdrættet flere kuld hvalpe, og så sent som i sommeren 2017 fik Prinsen og Dronningen således et kuld gravhundehvalpe. Prins Henriks hund Tillia fødte den 22. juli otte skønne hvalpe, som trådte deres små poter på både Amalienborg og Fredensborg Slot, før de 8 uger gamle blev foræret til familie og venner. H.M. Dronningen har beholdt den ene af hvalpene, som hun har givet navnet Nellie.

Således var Prins Henriks elskede hunde også ved hans side, da han tog sit sidste åndedrag på Fredensborg Slot.

Vores varmeste tanker går til Hendes Majestæt Dronning Margrethe og hele den kongelige familie.

Æret være Hans Kongelige Højhed Prins Henriks minde.

På Dansk Kennel Klubs vegne

Jørgen Hindse

Bestyrelsesformand

