Farttosser målt til 229 og 220 km/t

Flere billister blev målt til at køre alt for stærkt, da politiet målte hastigheder på Køge Bugt Motorvejen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressmeddelelse.

To billister blev målt til over 200 kilometer i timen på strækningen ved Greve, hvor en 19-årig mand fra Solrød blev målt til 229 km/t, hvor den tilladte hastighed er 110 km/t. Han kan nu se frem til en betinget frakendelse af kørekortet og en stor bøde.

Også omkring Solrød blev der kørt stærkt. Her blev en 22-årig kvinde fra Nakskov målt til at køre 162 km/t og en 21-årig mand fra Kastrup blev målt til 180 km/t. Begge kan se frem til en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.

Politiet oplyser i pressemeddelelsen, at coronakrisen betyder, at der er blevet mere plads i trafikken, og det giver mulighed for at køre stærkt.