Farttosse i muskelbil overhalede politibil med 200 km/t

Det skete med en fart på op til 200 km/t, og over en længere strækning blev den 25-årige målt til at køre med en gennemsnitsfart på 180 km/t, og på visse strækninger var han oppe på 200 km/t, hvor der må køres 110 km/t.

Selvom tågen lå tykt henover Køge Bugt Motorvejen onsdag aften, så forhindrede det ikke en 25-årig mand fra Ishøj at køre alt for stærkt.

Kørt også for stærkt i sidste måned

Manden blev standset og sigtet for at køre alt for stærkt og samtidig uforsvarligt på grund af den dårlige sigtbarhed i tågen.

Det viste sig også, at den 25-årige blev sigtet for at køre med 99 km/t på Hundige Strandvej for en måned siden.

Onsdagens overtrædelser lægger op til en klækkelig bøde og en ubetinget frakendelse af førerretten.