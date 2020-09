Fartglad hollænder fik straksbøde

Tirsdag lokken 09.05 blev en hollandsk personbil målt til at køre alt for stærkt på motorvejen ved Greve. Politiet målte bilen med laser til at køre 152 km/t, hvor det var tilladt at køre 110 km/t. Føreren af bilen, en 53-årig mand fra Holland, blev standset og sigtet for hastighedsoverskridelsen. Han erkendte sagen og betalte en straksbøde på 3500 kr før han fik lov at køre videre.