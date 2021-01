Fars Køkkenskole rykker ud i hjemmene

Vallensbæk: Normalt samles deltagerne i Fars Køkkenskole i skolekøkkenerne for at lave mad sammen. Det har ikke været muligt de seneste par uger, og derfor har det kommunale madinitiativ åbnet op for online-undervisning, så fædrene ikke snydes for kvalitetstid i køkkenet med deres børn.

Derfor var Fars Køkkenskole på tur med deres tuk-tuk-knallert for at dele råvarer ud til de deltagende familier i Vallensbæk, som nu skal lave mad hjemme i deres egne køkkener med små opskriftsvideoer som guide.

Det var ikke kun folkene bag Fars Køkkenskole, der var ude og dele råvarer ud. Vallensbæk kommunes borgmester, Henrik Rasmussen, var hoppet på cyklen for at hjælpe med uddelingen.

- Jeg synes, Fars Køkkenskole er en rigtig sej måde at være sammen på som familie. I disse tider må vi gøre tingene på en alternativ måde. Derfor bringer vi maden ud, så far og børn kan samles i køkkenet og lave noget sammen som familie, siger Henrik Rasmussen.

FAKTA: Om Fars Køkkenskole

Fars Køkkenskole er et madlavningskursus for fædre og deres børn, der går i 2-.4. klasse. Her lærer de at tilberede varierede hverdagsretter, som er nemme at lave i en travl hverdag - samtidig med at de får hyggelige oplevelser i køkkenet.