Far efter smitte på skole: Savner at kommunen tager ansvar

Svend Dyrholm Pedersen havde gerne set, at sønnens klasse var blevet sendt hjem efter smittetilfælde på Vallensbæk Skole. Udvalgsformanden fortæller, at man følger retningslinjerne

Svend Dyrholm Pedersen er far til en søn i en 0. klasse på Vallensbæk Skole, hvor der søndag aften blev konstateret et tilfælde af coronasmitte.

Han undrer sig over, at kommunen ikke har valgt at sende hele klassen hjem, så man kan undgå yderligere smittetilfælde.

- Jeg så gerne, at kommunen tog mere ansvar og sendte børnene hjem. Det har man gjort i andre kommuner, siger Svend Dyrholm Pedersen.

- Vi er blot blevet informeret om smittetilfældet, men har ellers ikke fået andet at vide. Vi bliver ikke engang opfordret til at holde ham hjemme, i stedet er det lagt op til den enkelte at vurdere om man synes, man vil blive hjemme og få børnene testet, siger han.

For god ordens skyld skal det nævnes, at Svend Dyrholm Pedersen er medlem af Socialdemokratiet i Ishøj, Vallensbæk og Brøndby-kredsen, men han udtaler sig udelukkende som forælder i dette tilfælde.

Det er også i rollen som far, at han mandag lagde et opslag i gruppen Vallensbæk Politik, hvor han fortæller om oplevelsen, og i skrivende stund er der en større debat i kommentarsporet.

Følger retningslinjerne Vallensbæk Kommune er en af de kommuner i landet, der har været hårdest ramt af coronasmitte, og derfor undrer det Svend Dyrholm Pedersen, at man ikke er mere forsigtige.

- Når man ikke lukker ned og lader det være op til den enkelte, så risikerer man i mine øjne, at smitten spreder sig unødigt, og man kan se i tråden til opslaget, at der også har været tilfælde i andre klasser på skolen og på andre skoler, hvor fremgangsmåden har været den samme, siger han.

Morten Schou Jørgensen (K), udvalgsformand for børne- og kulturudvalget i Vallensbæk Kommune forklarer, at skolen og kommunen følger de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har givet.

- Vi følger retningslinjerne, og det betyder, at vi at de nære kontakter, som barnet har haft kontakt med bliver opsporet, sendt hjem og skal testes, før de kan komme tilbage, siger udvalgsformanden.

I følge retningslinjerne drejer det sig om børn, der har været inden for en meters afstand af den smittede i mere end et kvarter.

- På den baggrund giver det ikke mening at sende en hel klasse hjem, da det er de færreste, der har haft kontakt på den måde, siger Morten Schou Jørgensen.

Han forklarer også, at kommunens skoler har inddelt børnene i mindre grupper og der har været stor fokus på afstand mellem børnene, når de har været i klasserne.

- Derfor er det ikke alle børn i klassen, der har kontakt med hinanden i løbet af en dag, siger han.

Andre kommuner har i lignende tilfælde valgt at sende hele klasser hjem. Hvorfor har man ikke gjort det i Vallensbæk?

- Jeg ved ikke, hvorfor andre kommuner har valgt en anden løsning, det kan man kun gisne om. Men vi har fulgt retningslinjerne i forhold til den daglige skolegang, og nu følger vi retningslinjerne omkring smitteopsporing af de børn, der kan være i risikogruppen. Når vi har taget vores forholdsregler hele vejen igennem, har vi ikke vurderet, at det var nødvendigt at sende hele klassen hjem.

Ekstra forsigtige Udvalgsformanden kan godt forstå, hvis man som forældre føler sig utryg, og han understreger også, at man i det tilfælde kan holde sit barn hjemme.

Den løsning har Svend Dyrmose Pedersen valgt. Han er fraskilt, og mandag var sønnen hos sin mor og blev også testet.

- Vi afventer selvfølgelig svaret fra testen, og så vurderer vi, om han skal tilbage i skolen.

- Indtil da har vi aftalt, at jeg ikke skal være sammen med ham. Blandt andet fordi jeg har en masse løse ender på arbejdet, som skal ordnes, inden jeg går på ferie.

- Det er jo ikke fordi, vi har en stor frygt for at dø, men hvis man ikke inddæmmer smitten, så kan det ramme familier på mange andre områder, siger han.

Skolerne i Vallensbæk har sidste skoledag på fredag.