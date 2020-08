Se billedserie Ingolf Mathiesen og Benny Mortensen (med god corona-afstand), står foran det bassin, der er gravet frem. Foto: Søren Schaadt Larsen

Fandt gammelt svømmebassin, da plante døde

Sydkysten - 01. august 2020 kl. 10:44 Af Søren Schaadt LArsen

En rhododendrons død betød i 2018 at et gammelt bassin kom til syne i Vallensbæk Landsby.

- Vi har en formodning om, at det er et svømmebassin, forklarer Ingolf Mathiesen, formand for Vallensbæk Lokalhistoriske Forening.

Den pågældende rhododendron var kæmpestor og stod foran Højrupgård, hvor den som årene var gået, havde fyldt bassinet ud og dækket det fuldstændigt, så grene og blade gik ud over bassinets kanter.

- Da den døde, begyndte kommunens folk at rydde op, og de opdagede bassinet. Ingen vidste, at de ville finde det. Ingen havde anmeldt det og ingen ved, hvornår det er lavet, forklarer Benny Mortensen, som ligeledes kommer fra den lokalhistoriske forening.

Troede det var mødding - Vi formoder, at den er lavet lige efter 2. Verdenskrig. Før lå her en firlænget gård, og den kan ikke have ligget derunder, forklarer Ingolf Mathiesen.

I begyndelsen troede de, at der enten var tale om en gammel mødding eller branddam, men det kunne ikke helt passe. Siderne var blå, hvilket man ikke ville gøre med en mødding eller branddam.

Vallensbæk Lokalhistoriske Forening postede et billede af bassinet på Facebook i gruppen Vallensbæk Nostalgi, hvor de spurgte, hvad det kunne være, man havde fundet på grunden.

En enkelt kunne svare, at familien, der boede der i 60erne, fik lavet et svømmebassin, samt at det var en forvalter, der havde malet det blåt.

En ældre brønd Efter de havde fundet bassinet, kiggede Benny Mortensen en dag forbi igen, og her opdagede han en revne i belægningen lige uden for bassinet.

- Jeg gik på knæ og fotograferede ned i revnen, og det afslørede, hvad jeg mener, er en gammel tildækket brønd, forklarer han.

- Jeg mener ikke, at brønden kan være lavet i forbindelse med bassinet. Der er god grund til at tro, at det er en gammel brønd, og at den er en del af den gamle firlængede Højstrupgård, forklarer han.

I facebooktråden nævner en kvinde, at det ligner den brønd, som var i hendes barndomshjem. Den brønd skulle være fra 1830erne.

- Den er lavet af rigtigt gamle sten, og den ser ikke nymuret ud. Jeg tænkte, at det lignede noget fra 1600-tallet, siger Benny Mortensen, og forklarer at de oprindelige gårde er fra den tid. Fundet blev naturligvis anmeldt til Kroppedal, som dog endnu ikke har undersøgt det nærmere.

Der er, ifølge Ingolf Mathiesen og Benny Mortensen, flere ubesvarede spørgsmål om brønden og bassinet: Så hvis folk ved noget, er de velkommen til at byde ind med oplysninger.