Familien Nordberg er med på stafetten for at mindes

Sydkysten - 18. august 2019 kl. 11:00 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Familien Nordberg bruger Stafet for Livet til at mindes Eva Nordbergs mor, der mistede livet på grund af kræft for syv år siden.

- Det er en god måde at mindes hende på, og samtidig støtte op om et godt formål, siger Eva Nordberg.

Familien deltager i Stafet for Livet for fjerde gang, efter et vennepar i sin tid introducerede dem for det.

- Det er en fest at være her, og det er rigtig hyggeligt. Nu er vi med et hold, hvor der er 150 mennesker, så det er rigtig sjovt, siger Nicholas Nordberg.

Hårdt at komme igennem

Men det er også en hård dag at komme igennem. Og det har ikke så meget med de mange runder, man går og løber for at støtte et godt formål. Det er også minderne, der gør det hårdt. Det er især under lysceremonien, hvor der sendes lamper op for at mindes dem, man har tabt, at følelserne kommer i spil.

- Lysceremonien kan være hård at komme igennem. Der ser man, folk som måske har mistet for nyligt, og det kan godt smitte, så man selv bliver trist, siger Eva Nordberg.

- Men det er rart at kunne dele sorgen med andre, som også mangler en person i deres liv, tilføjer hun.

Normalt er Evas far Per også med til stafetten, men han var forhindret i år.