Se billedserie A-Fys satser meget på at dyrke fællesskabet. Især i jubilæumsåret bliver forskellige arrangementer prioriteret Foto: Michael Dyrberg

Familiefysioterapi fejrede 40-års jubilæum

Medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset tog del i fejringen, da A-Fys fyldte rundt.

Sydkysten - 23. januar 2020 kl. 09:04 Af Emil Abkjær Kristensen

Solrød: Det er fyrre år siden, at Lene Abildhauge grundlagde A-Fys i Solrød, og det blev fejret fredag eftermiddag, hvor medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset var indbudt til fest.

- Det var en fantastisk dag for os alle tre, siger Mark Abildhauge, der i dag er medejer af A-Fys sammen med søsteren Jo Abildhauge.

- Det var virkelig dejligt, og vi sugede den ros til os, som vi og især vores mor fik, siger han.

Mark Abildhauge forklarer, at han og søsteren Jo gradvist har overtaget mere ansvar i virksomheden, og for tre år siden overtog de ejerskabet.

- Det har været en meget glidende overgang, og vores mor er stadig en del af personalet hernede og laver behandlinger, siger Mark Abildhauge.

Ikke et livsværk Gennem tiden har A-Fys udviklet sig. I dag har de til huse på Langager 6 i Solrød, og det er den fjerde adresse i alt. Foreløbig er der ikke planer om at flytte fra de nuværende 1600 kvadratmeter, hvor der både tilbydes behandling og træningsfaciliteter, og de i alt 55 ansatte står klar til at hjælpe.

Det står i kontrast til dengang, hvor Mark og Jo Abildhauge blev en del af virksomheden. Dengang var der tale om en lille klinik på 100 kvadratmeter, der havde til huse på en lille villavej.

- Min søster og jeg havde nogle ambitioner på klinikkens vegne, så vi spurgte, om vores mor anså det for hendes livsværk. Det gjorde hun ikke. Hun forklarede, at håndværket var hendes livsværk, og hun har aldrig sat sig i vejen for den udvikling, som A-Fys har været igennem, siger Mark Abildhauge.

Mere end behandling og træning

I A-Fys forsøger de at skabe et større fællesskab omkring fysisk træning. De er inspireret af det sammenhold, som man kender fra eksempelvis idrætsforeninger, og den forsøger de at genskabe i træningslokalerne.

- Det bunder i, at der er større chance for, at folk kommer her og træner, hvis det er et sted, de er glade for at være, siger Mark Abildhauge.

Derfor har de planlagt en masse arrangementer og ture, som man ikke nødvendigvis forbinder med fysioterapi og fitness.

Der er arrangeret en tur til Sprogø for at besøge kvindehjemmet, en tur til Sverige, hvor den står på elgsafari, kokkeskole med Claus Holm og foredrag med både Mads Vangsø og tidligere cykelrytter Brian Holm.

- Vi har skruet lidt ekstra op for det her i vores jubilæumsår, hvor vi gerne vil tilbyde lidt ekstra, siger Mark Abildhauge.

Rundet af mor Han forklarer, at hans egen vej ind i fysioterapien var rundet af morens arbejde.

Han forklarer, at han altid havde trænet meget og gik op i kroppen og fitness.

- Men min mor sagde, at jeg havde gode hænder, så jeg endte med at uddanne mig til massør. Det fandt jeg ud af, at jeg var god til, og det stod klart, at det var den vej, jeg skulle gå.

Siden uddannede han sig til fysioterapeut og har altså i flere år drevet virksomhed med både sin mor og søster.

Hvordan er det at arbejde så tæt sammen med familien?

- Der går måske lidt meget arbejde i samtalerne, når vi er samlet til familiesammenkomster, siger Mark Abildhuage.

- Men heldigvis er vi enige om de fleste ting, og det er ganske få uoverensstemmelser, vi har haft gennem tiderne.