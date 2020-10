Familiedrevet sundhedshus med fuld fart på

Se billedserie Jo Abildhauge ses her i forgrunden og borgmesteren i baggrunden ved besøget forleden.

Sydkysten - 21. oktober 2020 kl. 12:27 Kontakt redaktionen

Hos A-Fys i Solrød er digitalisering en vigtig del af virksomhedens udviklingsarbejde, og netop digitalisering var omdrejningspunktet, da borgmester Niels Hörup (V) besøgte familievirksomheden.

Borgmester Niels Hörup var forleden inviteret indenfor hos den familiedrevede virksomhed A-Fys i Solrød, hvis historie går helt tilbage 1980, da Lene Abildhauge første gang slog dørene op til sin klinik.

I dag arbejder Lene Abildhauges stadig som fysioterapeut i A-Fys. Klinikken drives af hendes børn, Mark og Jo Abildhauge, og sammen har de udviklet stedet til at være et moderne sundhedshus. Lige som deres mor drives de af en stor passion for fysioterapi, og selvom søskendeparret holder fast i de grundlæggende tanker bag virksomheden, har de også fokus på udvikling.

- Vi elsker vores arbejde og bliver så glade, når vi har haft patienter i fx genoptræningsforløb, og vi kan se, hvilken forskel deres træning har gjort. Derfor er det også vigtigt for os, at vi ikke går i stå, men bliver ved med at udvikle vores metoder, så vi kan blive ved med at hjælpe vores patienter," fortæller Jo Abildhauge.

Netop udviklingen af virksomheden blev det helt store samtaleemne mellem familien Abildhauge og Niels Hörup, da fysioterapeuterne præsenterede borgmesteren for både hightec-dragter, der kan være med til at give den fysioterapeutiske træning et ekstra boost, og digitale spinningtimer, som primært er opstået på grund af coronarestriktionerne

- Digitalisering og de udviklingsmuligheder, det rummer, fylder meget i rigtig mange virksomheder, og det er inspirerende at se, hvordan A-Fys tænker ud af boksen og indarbejder digitalisering i udviklingen af deres sundhedshus, siger borgmester Niels Hörup.

Besøget er blandt flere initiativer, som Solrød Kommune gør brug af for at få viden om og inspiration til, hvordan kommunen bedst muligt kan skabe vækst og udvikling, som sikrer lokale, private arbejdsplaser.

- Virksomhedsbesøg giver en rigtig god mulighed for at få et indblik i hverdagen hos vores lokale erhvervsliv med alle dens udfordringer og succeser, siger Niels Hörup.

Ud over borgmester Niels Hörup er der ved virksomhedsbesøgene også repræsentanter fra Greve-Solrød Erhvervsservice og Solrød Kommunes Jobcenter.