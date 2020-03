Familie var hjemme, mens indbrudstyv tømte soveværelset

Det ene indbrud er sket mellem mandag og fredag i sidste uge på Egedalsvej i Karlslunde. Her var gerningsmanden kommet ind gennem et vindue i til gæsteværelset og havde efterfølgende rodet i skuffer og skabe i hele villaen. Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over sjålne genstanden.

Fredag havde en villa på Kornager i Greve ubudne gæster. Her var en terrassedør blevet opbrudt, og der var efterfølgende tegn på, at gerningsmanden havde været i kontoret og soveværelset, hvor skuffer og skabe var rodet igennem.

På Tryllevældevej i Solrød Strand var der sent søndag aften indbrud, mens familien var hjemme. Det meste af familien befandt sig i stueetagen, mens sønnen sad på et værelse på 1. sal. Det var netop på 1. sal, at gerningsmanden kom ind gennem et knust vindue til soveværelset.