Falsk hjemmeservice-mand besøgte kvinde

Torsdag klokken 19.00 anmeldte en 72-årig kvinde i Solrød Strand, at hun omkring kl. 17.50 havde haft besøg af en mand, som sagde han kom fra "Hjemmeservice". Kvinden ventede ingen hjælp og undrede sig over hans besøg. Han sagde, at han ville se, om hun havde, hvad hun havde brug for. Han var i hendes hjem i ca. ti minutter, hvor han fulgte med i, hvad hun lavede. Han forlod efterfølgende stedet, og kvinden kontaktede Hjemmeservice, som ikke havde sendt nogen ud. De opfordrede hende til at anmelde episoden til politiet, også selvom der umiddelbart ikke var blevet stjålet noget fra hjemmet.