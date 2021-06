En person er fundet død i et brændt hus i Allingåbro, som ligger øst for Randers. Identiteten på vedkommende er ukendt for politiet. Foto: Scanpix/Ida Marie Odgaard/arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Falsk bankmand stjal tusindvis af kroner fra 85-årig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Falsk bankmand stjal tusindvis af kroner fra 85-årig

Sydkysten - 25. juni 2021 kl. 13:39 Kontakt redaktionen

En 85-årig kvinde fra Tune opdagede torsdag eftermiddag, at der var blevet hævet 14.500 kroner fra hendes konto.

Hun meldte derfor sagen til politiet, og kom i den forbindelse i tanke om en episode, hun havde oplevet lidt over en uge tidligere.

Her var hun blevet kontaktet af en mand, der udgav sig for at være en medarbejdet i Nordea, og han overtalte den 85-årige til at lægge sit dankort i en kuvert, så en af hans kollegaer kunne hente det senere på dagen.

Samme dag ankom en ca. 25-årig mand iført almindelig pænt hverdagstøj for at hente dankortet, og manden oplyste hende om, at politiet ville komme forbi for at tale med hende om nogle dage.

Da hun ikke blev kontaktet af politiet, ringede hun til Nordea for at høre, hvorfor det var tilfældet, og det var i den forbindelse, hun blev gjort opmærksom på, at der var hævet 14.500 kroner fra kontoen.

Politiet vil nu tale med den 85-årige om denne sag, som behandles som en bedragerisag i et forsøg på at få identificeret den eller de falske bankmænd.

Politiet opfordrer samtidig den yngre generation til at tale med ældre familiemedlemmer om forholdsregler til at undgå at blive offer for denne slags kriminalitet, hvor især de ældres autoritetstro bliver udnyttet.

De oplyser samtidig, at de i øjeblikket behandler en del sager, hvor personer modtager uopfordrede opkald fra fremmede, som udgiver sig for at være fra banken eller politiet.

abkjær