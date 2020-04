Foto: Kenn Thomsen

Fald i indbrud - men ikke på Sydkysten

Sydkysten - 17. april 2020 kl. 13:56 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er på landsplan faldet markant i årets første måneder. Corona-epidemien er formentlig en del af forklaringen, men i sydkystens kommuner er der sket en stigning. I første kvartal 2020 blev der på landsplan anmeldt 5.496 indbrud i private hjem. Det svarer til et fald på 16 pct. i forhold til første kvartal sidste år. Sådan skriver Bo trygt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Begrænset af corona Men selv om det ser godt ud på landsplan, så stiger antallet af indbrud i sydkystkommunerne. I Greve var tallet således steget fra 83 i første kvartal 2019 til 91 i første kvartal 2020.

I Ishøj var der 33 indbrud i første kvartal 2020 mod 12 i første kvartal 2019, mens tallet i Solrød er steget fra 29 til 46. I Vallensbæk har man haft 32 indbrud i begge års første kvartal. Både hos politiet og hos Bo trygt oplever man, at corona-pandemien har begrænset antallet af indbrud, men hos Københavns Vestegns Politi har de alligevel i en pressemeddelelse for nyligt opfordret folk til at holde øje, fordi indbrudstyvene fortsat er aktive – på trods af coronaen.

- I denne corona-tid, hvor mange arbejder hjemmefra, vil vi opfordre til, at man bruger lidt af tiden på det gode naboskab og holder øje med hinandens huse, siger lederen af Københavns Vestegns Politis indbrudsgruppe, politikommissær Tue Lauenblad.

Liv skræmmer tyve Antallet af indbrud på Vestegnen er i disse uger mere end halveret. Men tallet skal længere ned. Derfor kom Indbrudsgruppen med opfordringen. Årsagen til faldet under coronakrisen er, at folk holder sig hjemme det meste af døgnet. Folk er mere i haven, holder bilen parkeret i nærheden og hele boligområder emmer pludseligt langt mere af liv, hvilket gør det svært for indbrudstyvene at udføre deres arbejde.

- Det (...) har gjort livet surt for indbrudstyvene. Ifølge politiet har nogle af de mest indbrudsplagede områder endda oplevet døgn uden indbrud. Nu bør vi forberede os på en mere almindelig hverdag. For fortsat at holde tyvene væk kan vi derfor med fordel indbrudssikre boligen. Der er også brug for, at endnu flere end i dag bliver aktive nabohjælpere, siger Britt Wendelboe, der er programleder i Bo trygt.

Flere tiltag skal skræmme tyvene mere Bo trygt arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem. Bag indsatsen står TrygFonden og foreningen Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Og de opfordrer, ligesom politiet, til at hjælpe hinanden med at holde øje:

- God Nabohjælp er, når vi hjælper hinanden, og når vakse naboer er synlige i nabolaget og fortæller hinanden, hvis noget vækker mistanke, eller der har været indbrud. Det handler om at signalere, at her er der altid nogen hjemme, som holder øje. Nabohjælp har udviklet en app, hvor man kan arrangere feriehjælp og dele viden om indbrud og mistænkelig adfærd. 160.000 danskere har allerede taget appen i brug, og antallet af indbrud kan få endnu et nøk nedad, hvis flere tager appen til sig, siger Sarah Risbøl Jacobsen, der er kommunikationskonsulent i Nabohjælp.

Mens mange danskere fortsat er mere hjemme end vanligt og bruger ekstra tid på at vedligeholde hus og have, kan det samtidig være en god idé at indbrudssikre huset, lyder opfordringen fra Bo trygt. Man kan for eksempel udskifte dårlige låse eller gamle vinduer til nye og mere sikre af slagsen. Måske skal man sætte udendørs lys op eller trimme hækken, så indbrudstyve nemmere bliver set af naboerne.