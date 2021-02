Fængslet og udvist for tyveri af paller

Tre rumænske tyve var natten til søndag på spil på Greve Main. En lastbilchauffør, som var på stedet, kunne høre nogen larme, og han sneg sig tættere på, for at se, hvad der foregik. Natten til søndag klokken 00.44 kunne han ringe til politiet og fortælle, hvad han se: To tyve, som læssede cirka fem paller ind i en varevogn.

- Det var en god anmeldelse at få: Et vidne, som ser det ske og kan beskrive personer og køretøj. Det gjorde, at vi kunne standse varebilen kort efter, lyder det fra kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Den 33-årige og den 38-årige fik straksbøder for tyveriet, som de modtog. Sagen stopper dog ikke her for de to, for nu tager Udlændingestyrelsen et kig på personerne, hvor de, på baggrund af den begåede kriminalitet, skal overveje, om de to personer fortsat kan opholde sig i landet - Udlændingestyrelsen har mulighed for administrativt at udvise dem.