Paraboler på taget af Ishøj Rådhus. PR-foto

Fællesantennen skal sælges

Ishøj Byråd har besluttet at sælge Ishøj Fællesantenne, så den skifter ejer den 1. juni 2021, hvor kontrakten med Kabelplus er udløbet

Sydkysten - 09. juni 2020 kl. 18:42

Hvis du i dag har Kabelplus som tv- og/eller internetleverandør, skal du forberede dig på, at du måske skal skifte leverandør fra den 1. juni 2021. Fra denne dato vil det ikke længere være Ishøj Kommune, der ejer Ishøj Fællesantenne. Forudsat, at kommunen får et attraktivt købstilbud.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 2. juni 2020 at sælge fællesantennen, fordi kommunens advokater har konkluderet, at det ikke er en lovlig kommunal opgave at levere internet til borgerne. Derfor har kommunen været nødt til at finde en ny model for fællesantennens ejerskab, hvis den IT-infrastruktur, der i dag ejes af fællesantennen, fortsat skal levere tv og internet til brugerne.

- Vores oprindelige ønske var at overdrage fællesantennen kvit og frit til borgerne. Vi har dog måttet konstatere, at det kun er lovligt at overdrage tv-delen. Men det vil være uinteressant for borgerne i Ishøj, da det ifølge vores tekniske rådgiver vil være svært at skabe overskud i en virksomhed, der kun leverer tv. Derfor bliver hele Ishøj Fællesantenne nu sat til salg frem for at blive overdraget til borgerne, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Salg vil hjælpe fiber på vej Som det er nu, kan der ikke rulles fiber ud i fællesantennens regi, fordi Ishøj Kommune ikke må udrulle fiber til borgerne. Derfor er kommunens ejerskab af Ishøj Fællesantenne blevet en hæmsko for en fremtidssikring af fællesantennen. Men med et salg vil det i fremtiden også være en mulighed for fællesantennen at udrulle fiber. Salget af Ishøj Fællesantenne vil derved også hjælpe kommunens bestræbelser på at hjælpe udrulning af fiber i Ishøj godt på vej.

Stiller krav til købere

Første skridt frem mod et salg bliver en udvælgelsesproces, en såkaldt prækvalifikation, som køberne skal bestå, før de får lov at byde. Alle kan ansøge, men max tre bliver valgt ud. Potentielle købere skal kunne dokumentere, at de har en økonomi og en erfaring, der gør dem i stand til at drive anlægget videre og en aftale, der sikrer levering af tv. Det har byrådet besluttet på baggrund af input fra fællesantennens brugerråd.

Når de udvalgte leverandører er godkendt til at byde, bliver deres tilbud vurderet ud fra fire forskellige kriterier, som er brugerinddragelse, sikring af tv-forsyning i fremtiden, service og købesum. De tre kriterier der knytter sig til brugernes oplevelser, vil vægte højst i vurderingen af det enkelte købstilbud. De vil samlet vægte 60 procent, mens købesummen vil vægte 40 procent.

- Det er vigtigt for byrådet at sikre brugeroplevelsen bedst muligt for fremtiden, og at brugerne fortsat vil have indflydelse. Rent juridisk er det ikke muligt for os at stille krav til internetdelen, men det kan vi på tv-delen, hvor vi fx ønsker, at udvalget af tv-produkter og priserne følger med udviklingen i markedet, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Den 2. december 2020 forventes byrådet at beslutte, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til.