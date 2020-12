Send til din ven. X Artiklen: Fællesantennen er blevet solgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På byrådsmødet den 1. december besluttede Ishøj Byråd at sælge Ishøj Fællesantenne.

Hvis du i dag modtager tv og/eller internet via Ishøj Fællesantenne, skal du forberede dig på, at du skal skifte leverandør fra den 1. juni 2021. Fra denne dato vil det ikke længere være Ishøj Kommune, der ejer Ishøj Fællesantenne.

Det står klart efter byrådsmødet den 1. december 2020, hvor Ishøj Byråd besluttede at sælge Ishøj Fællesantenne for seks millioner kroner til Stofa, som var den ene af to leverandører, der havde lagt et købstilbud. Den andet købstilbud kom fra Ishøj Ny Antenneforening. Dermed kommer Ishøj Fællesantenne til sommer på private hænder efter 45 år som kommunal fællesantenne.

Salget sker nu, fordi kommunens advokater har konkluderet, at det ikke er en lovlig kommunal opgave at levere internet til borgerne. Derfor besluttede byrådet for et halvt år siden at sælge fællesantennen.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp er tilfreds med, at der nu er afklaring på fællesantennens fremtid.

- Det er en tilfredsstillende aftale, vi har indgået, fordi fællesantennen fra 1. juni 2021 ikke længere vil være på kommunale hænder. Det var fantastisk visionært, da fællesantennen blev oprettet i 1970'erne, men tiden er løbet fra konstruktionen. Nu vil jeg se frem til samarbejdet med Stofa og Kabelplus om at sikre en god og ordentlig overdragelse. Og jeg vil glæde mig over, at borgerne fortsat kan få leveret tv og internet via fællesantennens kabler, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Med beslutningen følger byrådet den objektive vurdering af de to købstilbud, som er foretaget af kommunens advokater Horten med assistance fra kommunens tekniske rådgiver Brix og Kamp. De har ud fra en samlet vurdering af fire forskellige kriterier konkluderet, at tilbuddet fra Stofa er bedst.

De fire kriterier, som tidligere er vedtaget af byrådet, er brugerinddragelse, sikring af tv-forsyning i fremtiden, service og købesum. De første tre kriterier, der knytter sig til brugernes oplevelser, har samlet vægtet 60 procent i vurderingen af det enkelte købstilbud, mens købesummen har vægtet 40 procent.

Medlemskab ophører

Kommunens advokater har desuden vurderet, at Ishøj Ny Antenneforenings købstilbud ikke umiddelbart lever op til udbudsbetingelserne, da tilbuddet er baseret på en forudsætning om, at de eksisterende medlemmer i Ishøj Fællesantenne overdrages til den nye ejer. Det gør de ikke. Det er kun det fysiske anlæg, som er en del af salget.

Det betyder, at alles medlemskab af fællesantennen ophører automatisk den 1. juni 2021. Dette gælder både for individuelt tilsluttede medlemmer og for hovednetstilsluttede medlemmer. Derfor skal alle medlemmer af Ishøj Fællesantenne inden den 1. juni 2021 beslutte, om de ønsker at indgå en aftale med en ny ejer pr. 1. juni 2021. Hvis du er medlem af en boligforening, ejerforening eller lign, er det foreningen, som skal beslutte det på dine vegne. Er du individuelt tilsluttet, skal du selv beslutte det.

Alle medlemmer vil i god tid inden den 1. juni 2021 få at vide, hvad de skal gøre for fortsat at modtage tv og internet efter skiftet til den nye ejer. Ishøj Kommune vil i dialog med Stofa og Kabelplus gå i gang med at planlægge overgangen til en ny leverandør.

Du kan allerede nu få svar på mange spørgsmål om salget af Ishøj Fællesantenne på Ishøj Kommunes hjemmeside, hvor kommunen har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål på siden ishoj.dk/fællesantenne-faq. Her vil du også fra torsdag den 3. december kunne læse de to købstilbud og vurderingen af dem.