Leif Larsen er formand for ældrerådet i Vallensbæk. Han opfordrer interesserede til at stille op til ældrerådet.

Få indflydelse på de ældres liv

Sydkysten - 02. september 2020 kl. 08:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældrerådet i Vallensbæk fik for knap et halvt års tid siden ny formand, da Poul Schmidt valgte at træde ud af rådet.

Den nye formand Leif Larsen har været medlem af rådet i ti år, og han har siden maj altså også haft formandskasketten på.

Mange har sikkert hørt om ældrerådet, men det er ikke sikkert, at alle ved, hvad rådets opgave egentlig er.

- Ældrerådet fungerer som rådgivende organ for kommunalbestyrelsen, specielt i forhold til den pleje og omsorg, der foregår i kommunen, fortæller Leif Larsen.

Det foregår rent praktisk ved at rådet udarbejder høringssvar - for eksempel til de kvalitetsstandarder, der ligger til grund for den pleje, kommunens ældre borgerne får.

- På den baggrund kan man sige, at man som medlem af ældrerådet er med til at sikre pleje- og serviceniveauet i ældreplejen, siger Leif.

I Vallensbæk Kommune er der også tradition for, at ældrerådet bliver delagtiggjort i nye projekter. Helt aktuelt for eksempel ved at have plads i de styregrupper, der planlægger udbygningen af ældreboligerne Pilehavehus og et af de helt store projekter i Vallensbæk i de kommende år, nemlig den nye svømmehal ved Idrætscentret.

På den måde er ældrerådets medlemmer med helt inde i maskinrummet, hvor beslutningerne bliver taget.

- For eksempel har vi givet input til, hvad vi synes, at vores aldersgruppe har brug for i den nye svømmehal, blandt andet et varmtvandsbassin. Og i forbindelse med ældreboligerne Pilehavehus har vi ønsket, at der skulle være forskellige farver på dørene til de enkelte lejligheder. Det har vi peget på, fordi vi ved, at vores aldersgruppe kan blive udsat for demens, og farverne kan hjælpe folk med at finde hjem igen til deres bolig, fortæller Leif.

Ældrerådet mødes en gang om måneden undtagen i juli, og derudover arrangerer rådet normalt 3-4 borgermøder om året om forskellige emner, der er relevante for ældre.

Som medlem kan man også deltage paraplyorganisationen Danske Ældreråds konferencer og kurser, så man kan blive opdateret på områder, som man måske ikke ved så meget om.

Til næste ældrerådsvalg er tre af de syv medlemmer på valg. Så hvis man bor i Vallensbæk og er 60 år eller derover, har man nu mulighed for at være med, enten som medlem eller suppleant.

På hjemmesiden vallensbaek.dk/aeldreraadet kan man læse mere om ældrerådet og se, hvordan man stiller op til valget. Mandag den 21. september er sidste frist, hvis man ønsker at stille op.