Gå på opdagelse på det militære område. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Få en kanon oplevelse på Befæstningens Dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få en kanon oplevelse på Befæstningens Dag

Sydkysten - 23. september 2020 kl. 11:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Befæstningens Dag er én af årets mest begivenhedsrige dage på Mosede Fort. Tag hele familien med søndag d. 27. september og få masser af gode oplevelser med hjem.

Den sidste søndag i september markeres den årlige befæstningsdag på de københavnske forter - og dette gælder også på Mosede Fort. Denne dag kan man komme rundt og se fortet fra nye vinkler, når der er udendørs aktiviteter hele dagen.

Masser af aktiviteter dagen igennem

Hør kanonerne brage én gang i timen, når foreningen Aktive Kanonérer fyrer deres medbragte kanoner af. Der er også mulighed for at tage med på udendørs rundvisninger og høre mere om fortet som militært anlæg. For sidste gang denne sommer kan du opleve det populære teaterstykke "1917 - vi værner og gemmer" med skuespillere fra Skuespillerakademiet. Dagen slutter af med et brag af en koncert med Greve Harmoniorkester, som tager publikum med på en musikalsk rejse, hvor man kan nyde datidens toner. Melder sulten sig på banen, så står FDF Karslunde klar og laver pandekager over bål.

Dagens program

o Kl. 11-16: Museet har åbent - se udstillingen "På kanten af krig"

o Kl. 11-16: Lav pandekager med FDF Karlslunde

o Kl. 11, 12, 13, 14, 15 og 16: Kanonerne bliver skudt af en gang i timen

o Kl. 11 og kl. 12: Udendørs rundvisning - oplev det militære område

o Kl. 13-14: Teaterforestillingen "1917 - vi værner og gemmer"

o Kl. 14-15: Hør Greve Harmoniorkester spille tidens toner

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet på grund af forsamlingsforbud, og man kan opleve ventetid for at komme ind på området.

Book plads på forhånd via mosedefort.dk for at sikre dig en plads til de enkelte aktiviteter.

Entrépris: 90 kr. for voksne, børn op til 18 år har gratis adgang, borgere i Greve Kommune 45 kr. Der er gratis adgang til de udendørs aktiviteter.