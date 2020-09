Send til din ven. X Artiklen: FDF Karlslunde holder udsalg af loppeting Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FDF Karlslunde holder udsalg af loppeting

Sydkysten - 22. september 2020 kl. 10:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fritid. Foreningen har siden 1960'erne haft tradition for at holde det årlige loppemarked i juni måned. Imidlertid måtte dette aflyses i år grundet Covid-19 retningslinjerne.

Men depoterne for opbevaring af loppemarkedseffekterne bugner med varer. Derfor prøver FDF Karlslunde nu at få solgt nogle af disse ting ved at holde udsalg i weekenden den 26.-27. september, begge dage i tidsrummet 10.00 - 16.00.

Udsalget foregår fra åbne telte på FDFs udendørsarealer på Møllehaven 1B i Karlslunde under hensyntagen til Covid-19 retningslinjerne, hvilket betyder, at der kun lukkes max. 100 personer ind på pladsen samtidig. Derfor kan der forekomme ventetid for besøgende. Der er naturligvis sprit ved indgangen og på strategiske steder på pladsen, reglen om 1 m afstand til andre besøgende skal overholdes, og man opfordres til at bruge mundbind, mens man er på pladsen. Desuden opfordres besøgende til at bruge MobilePay ved betaling.

Lederen af FDFs loppemarkedsgruppe, Mogens Sandø, fortæller, at man er helt klar over, at der ikke kan skabes den markedsstemning med hygge, fælles kaffebord med hjemmelavede lagkager og nybagte æbleskiver, flæskestegssandwich osv. Alt det må vi have til gode, til situationen igen er normal. De depoter, som FDF bruger til at opbevare loppetingene i, er imidlertid fyldt helt op. Noget af det skulle gerne sælges, inden vinteren sætter ind. Der sælges dog ikke legetøj, som vil blive solgt ved en senere lejlighed.

FDF i Karlslunde håber derfor på, at man vil lægge vejen forbi og gøre et godt køb. På den måde bliver der forhåbentlig også pænt overskud til FDFs daglige arbejde, hvor over 200 børn og unge samles til møder, ture og lejre og på den måde får gode oplevelser og fællesskab med hinanden. Alt arbejde i FDF udføres af frivillige, så overskuddet går ubeskåret til gavn for de mange børn og unge.