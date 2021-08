FDF Karlslunde er klar til en ny og spændende sæson med store oplevelser. Pressefoto

FDF Karlslunde er klar til en ny sæson

Den store og aktive FDF-kreds slår dørene op for nye og nuværende medlemmer. Traditionen tro indbyder FDF Karlslunde til en ny sæson med "Åbent Hus" arrangementer i slutningen af august måned.

Alle børn i skolealderen indbydes til sammen med de 225 nuværende medlemmer at deltage i sæsonens første arrangement, som er "Åbent Hus". Det holdes mandag den 23. august kl. 18.30 ved FDF-huset "Nordstjernen", Møllehaven 1 B i Karlslunde Landsby og tirsdag den 24. august kl. 18.30 ved FDF-huset "Lyren" på Karlslunde Mosevej 69 ved Karlslunde Strand.

Ved disse to arrangementer vil FDF-lederne præsentere nogle af de mange aktiviteter, som man kan være til ved FDFs møder og arrangementer igennem en hel sæson. Der vil være aktiviteter ved bålet, og ved teltet kan man prøve madlavning på trangia-stormkøk. Desuden bydes der på skattejagt, naturiagttagelse og sjov og spas på hoppepuden og ved flødebollemaskinen.

FDFs kredsleder Birgit Jensen fortæller, at FDF byder på samvær og fællesskab, naturoplevelser og friluftsliv. Undersøgelser viser, at naturen har en positiv virkning for børn og unges liv, og det vil FDF meget gerne understøtte og stimulere.

Samtidigt vil vi inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien", fortsætter Birgit Jensen. "Gennem aktiviteter som leg, rollespil og opfindelser, udfordrer vi os selv og den verden, vi lever i".

FDF er et folkekirkeligt arbejde som bygger på det kristne livssyn. Det er FDFs ambition at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det er værdier som for eksempel tolerance, respekt, tilgivelse, ansvarlighed og næstekærlighed.

Store udfordringer i den kommende sæson for de mange FDFere

Den kommende sæson byder på særlige oplevelser og udfordringer, idet alle medlemmer fra 10 års-alderen og opefter indbydes til FDFs landslejr i sommeren 2022 ved Julsø og Himmelbjerget. Det er en helt særlig oplevelse at være på lejr med FDFere fra hele landet, og der forventes omkring 10.000 børn og unge på denne lejr, hvor også udenlandske gæster deltager.

De yngste FDF-medlemmer fra Karlslunde fra 6-10 år tager på lejr i Sønderjylland i nærheden af Aabenraa, hvor der tilrettelægges en særlig lejr for dem.

Ud over de ugentlige aktiviteter og møder i de to kredshuse på Karlslunde Mosevej og på Møllehaven i Karlslunde, holdes der weekendture, som er populære hos børnene. Her går turen som oftest til kredsens lejrbygning på Særløse Overdrev ved Hvalsø. Her er der udover en dejlig lejrbygning med plads til 40 personer også er en udendørs aktivitets-og bålplads i skoven med to sheltere, hvor overnatningen også kan foregå. På den måde kommer deltagerne ud i dejlige naturomgivelser, hvilket giver mulighed for mange forskellige aktiviteter.

FDF-kredsen i Karlslunde er således klar til at byde de nye medlemmer velkommen, og forældre er også velkommen til et kig, en snak og en kop kaffe her ved sæsonstartens arrangementer.