Eventyrligt julemarked i Plantorama

I Plantorama i Vallensbæk har mekaniske nisser indtaget deres plads i julebyen i det hyggelige julemarked. Her kan kunderne lade sig inspirere og indtage den gode stemning frem til jul.

Sydkysten - 20. november 2020 kl. 12:45 Kontakt redaktionen

Snart står julen for døren, og i Plantorama i Vallensbæk er gran, nisser og andet julestads på plads, så havecenterets kunder kan nyde stemningen i det store eventyrlige julemarked. I juleudstillingen er der blandt andet flotte mekaniske nisser, og er du ude efter at få stillet din kreative lyst, er der masser af julelys, kogler og ler til julens dekorationer. Der er naturligvis også masser af fine juleplanter, og vil du gå all-in på julebelysningen, er der et stort udvalg af LED-lys.

- Juleudstillingen danner gode rammer for en hyggelige juleoplevelse for hele familien. Har man lyst til selv at kaste sig ud i kreativ julebelysning, juledekorationer eller nisselandskaber, kan man finde alt, der skal bruges til det i centeret, siger Thomas Birkelund Eriksen, der er centerchef i Plantorama i Vallensbæk.

Julemarkedet i Plantorama i Vallensbæk har åbent frem til jul. For at mindske smitterisiko er der ekstra meget plads i udstillingen, spritdispensere er opstillet, og der er naturligvis krav om at bære mundbind.