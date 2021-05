Se billedserie Dagplejepædagog Bente Søfeldt viste Greves borgmester, Pernille Beckmann, rundt i det nye Dagplejehus i Gersagerparken, da 50 års jubilæet for Greves kommunale dagpleje blev markeret. Foto: Janus Spøhr

Et trygt sted for de mindste børn

Sydkysten - 04. maj 2021 kl. 13:36 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Egentlig var den tænkt som en midlertidig løsning, da den nuværende Greve Kommune udviklede sig hastigt. Græsmarker og sommerhusområder blev i starten af 1970'erne omdannet til parcelhuskvarterer, hvor børnefamilier flyttede ind. Det medførte, at der var mangel på daginstitutioner, og derfor blev der åbnet op for, at dagplejerne kunne passe børnene. Hurtigt var der ansat cirka 50 dagplejere, som fik ugevederlag og gik på aftenkursus, hvor de lærte om at være dagplejer. Kurset fik deltagerne ikke løn for, og hver dagplejer havde typisk ansvaret for op til syv børn ad gangen.

Hurtigt blev ordningen permanent, og det blev fejret tirsdag i Gersagerparken, hvor Greve Kommunes dagplejere har fået deres eget fælleshus.

Balloner var sat op, nogle få børn var mødt op med deres dagplejer og borgmester Pernille Beckmann var på besøg for at markere jubilæet.

I sin tale sagde hun, at hun er glad for, at dagplejeordningen blev permanent, og at hun selv er forælder til et tidligere dagplejebarn.

- I dag er dagplejen et aktivt tilvalg, og fagligheden er øget markant i forhold til tidligere. Tak til dagplejerne for at passe på vores børn. I skaber tryghed og nærvær. Jeg håber, at I kommer til mindst at fejre endnu et 50 års jubilæum i fremtiden, sagde hun.

Som alt andet i disse tider fyldte corona også under markeringen af jubilæet. Antallet af børn og dagplejere var begrænset, ligesom der stod spritdispensere på bordene.

Der er kun registreret ét smittetilfælde hos en af Greves i alt 42 dagplejere under epidemien. I alt går der 130 børn i dagpleje i Greve - det tal var på sit højeste 700, hvor der var 240 dagplejere.

Glæde over hus

Når dagligdagen for alvor vender tilbage, er der i huset plads til 10 dagplejere om cirka 30 børn ad gangen, og her kan de i Dagplejehuset boltre sig i et køkken og legestuer samt selvfølgelig toilet- og puslefaciliteter.

Huset blev muligt at benytte for dagplejerne i juni sidste år, og det betyder, at kontor og legestuer nu er samlet. Tidligere var der faciliteter for dagplejere på Arenaskolen, som nu har fået mere plads til de såkaldte s-klasser. Det kaldte flere af de fremmødte i jubilæumsfejringen en ret 'win-win.'

- Sådan et hus har været en drøm for mig, siden jeg blev dagplejer. Det er en stor bonus for dagplejen at have sit eget sted, hvor dagplejerne kan lave længerevarende forløb, der ikke skal pakkes væk fra gang til gang. Børnene og dagplejerne kan være i huset hele dagen, så det enkelte barn styrkes til at kunne rumme næste skridt i livet frem mod børnehavelivet, lød det fra Bente Søfeldt, der er dagplejepædagog.

En del af dagplejerne i Greve er certificerede i pædagogisk idræt og mindfulness samt mange andre pædagogiske kurser. Alle nyansatte kommer på grundkursus i pædagogik og psykologi.