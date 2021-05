Liselott Blixt debuterede tidligere på foråret med den dokumentariske roman ?Gåsedrengen fra Skåne,? som handler om hendes oldefar, der blev solgt 10 gange som slave. Det er et interessant og til tider smertelige tilbagekig på, hvordan hverdagen så ud for nogle svenskere for få generationer siden. Privatafoto

Et spændende kig i historien

Sydkysten - 19. maj 2021 kl. 06:47 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Det er ikke så tit, at kendte politikere pludselig bekendtgør, at de kaster sig ud i at skrive en roman, men det var ikke desto mindre, hvad Liselott Blixt gjorde tidligere på foråret.

DF-Politikeren, der i årevis har været ansigtet på sit partis holdninger på sundhedsområdet, mens hun har siddet i byrådet i Greve, slippet godt fra sin romandebut. I 'Gåsedrengen fra Skåne' læser vi om Liselott Blixts oldefar Carl, som boede i Skåne. Her blev han solgt 10 gange som barn.

Bogen er blevet til efter et detektivarbejde, hvor Liselott Blixt har været på jagt efter sin oldefars historie, og det har bragt hende vidt omkring. Det mærkes i den dokumentariske roman, der fortæller historien om at vokse op under svære kår på den anden side af Øresund.

Bogen er en beskrivende og til tider smertelig fortælling om at blive fjernet fra sin mor som blot fire måneder gammel og at blive kigget på af interesserede købere, som vil have Carl til at passe på gæslinger. Det er også fortællingen om at blive slået over nakken, når man arbejder for langsomt, og at kæmpe sig gennem livet trods dets udfordringer.

Svær at lægge fra sig

Beskrivelserne giver en klump i halsen, men er alligevel svære at slippe, fordi spændingen efter at læse om, hvordan Carl klarer skærene, overskygger de fint beskrivende, men ubehagelige scener, blandt andet da Carl bliver solgt, selvom han tikker sin farbror om at komme med hjem til det, der hidtil har været Carls hjem.

Liselott Blixt kører sideløbende fortællinger om sin mors, Ulrika, ungdomstid i 1950'erne og så fortællingen om Liselotts oldefars opvækst. Det giver en variation mellem det, der kan føles som meget gamle dage - fra 1883 og frem - og så nyere efterkrigstid. Undervejs runder vi også den spanske syge, så på mange måder er bogen et spændende historisk tilbageblik på, hvordan opvæksten var for nogle fattige familier øst for Storebælt for ikke så mange generationer tilbage og hvordan den frygtede epidemi havde et efterslæb af sygdom med sig.

Selv om bogen handler om Liselott Blixts familiehistorie, er den relevant for især historieinteresserede, fordi den fortæller en historie om slavehandel af børn, som bliver meget virkelig og identificerbar gennem 'Gåsedrengen fra Skåne'.

Bogen er på 136 sider og kan købes hos boghandlere landet over.