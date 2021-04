Se billedserie Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Et nyt vartegn? Kirsebærtræerne springer ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et nyt vartegn? Kirsebærtræerne springer ud

Sydkysten - 24. april 2021 kl. 13:22 Kontakt redaktionen

Hvert år valgfarter folk til både Bispebjerg Kirkegård og Assistens Kirkegården i København for at få et glimt af de lyserøde blade på de Japanske kirsebærtræer, når de springer ud.

Det gør de netop i disse dage, men hvis du ikke ønsker at suse til København, så kan du med fordel vælge at tage turen ned i Eriksmindekvarteret, hvor der på stien mellem Lundager og Hedager er plantet mellem 40 og 50 kirsebærtræer. De blev plantet i 2019, men i år er det første gang, de springer ud, lyder det fra formand for grundejerforeningen Eriksminde Jesper Kuhre.

Træerne er plantet på begge sider af stien, så de former en allé på 200 meter.

- Strækningen er længere end inde ved Bispebjerg, men træerne er selvfølgelig ikke ligeså store endnu, siger Jesper Kuhre.

Han har dog store forventninger til den nyanlagte allé, og han kan godt forestille sig, at det ender med at blive et af Greve Kommunes vartegn i fremtiden.

- Jeg forestiller mig, at træerne om ti år vil være blevet så store, at det virkelig vil blive en stor oplevelse at se dem springe ud. Men allerede nu er det fantastisk at tage turen ned og se farverne, siger han.

Erstattede syge træer Grundejerforeningen traf beslutningen om at plante kirsebærtræerne, fordi de kastanjetræer, som stod der tidligere blev syge.

- Da vi havde fældet halvdelen af dem på grund af sygdom, besluttede vi at fælde resten. Og da man ikke længere planter nye kastanjetræer, valgte vi at finde på noget andet, siger Jesper Kuhre.