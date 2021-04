Se billedserie Ugo Rondinones værk ?where do we go from here? er en del af jubilæumsudstillingen, der kan ses til den 2. januar 2022. Foto: David Stjernholm

Et liv i farver og tid til eftertanke

Sydkysten - 22. april 2021 kl. 14:20 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Den er svær at overse, Ugo

Rondinones regnbueværk, når man besøger Arkens udstilling 'For enden af regnbuen.' Where do we go from here, står der i farvestrålende buer.

På mange måder er den et godt billede på kunstmuseet Arken i disse dage. Den grå coronahverdag er afløst af åbne museer, der sætter kolorit på tilværelsen.

- Det er et værk, som stiller et af de allermest eksistentielle spørgsmål, som vi kan gå og tænke over. Kunstens opgave er at stille fundamentale spørgsmål, siger Arkens direktør, Christian Gether.

Jubilæumsudstillingen rummer også en labyrint af Jeppe Hein, som er lavet af spejle, hvor man hurtigt kan fare vild, og det er ikke tilfældigt, for det er et billede på livet, mener musemsdirektøren.

- Det er et symbol på, at man også som menneske kan være i tvivl om, hvor man er på vej hen i livet, siger han.

Historie som kunst

Siden 1997 har Christian Gether været den øverste ansvarlige for museet, der nu endelig kan åbne med den nævnte jubilæumsudstilling samt 'Guld og magi,' som er lavet i samarbejde med Nationalmuseet. Guld er et mytisk metal, der appellerer til mange mennesker. Nogle bruger det til at smykke sig med, andre bruger guld til at vise, at pengepungen er tyk.

- Guld er blevet brugt i guddomelig og andre religiøse motiver i mange år. Vi har lånt nogle kulturhistoriske genstande fra Nationalmuseet, og det interessante er, at når det kommer på et museum, ændrer det identitet, så det pludselig bliver til kunst med en æstetisk værdi, siger Christian Gether.

På udstillingen 'Guld og magi' kan man opleve alt fra et gyldent alter fra det 11. århundrede til en skulptur i guld af den engelske model Kate Moss.

Skal række ud

Der opstår ofte diskussioner om, hvad kunst kan og skal. I de år, hvor Christian Gether har haft ansvaret for museet, er det vokset stødt i anseelse og er nu blandt de vigtigste kunstmuseer i landet. 65 procent af de besøgende er fra Vestegnen, hvor der bor cirka 350.000 mennesker, og de har fået et museum i høj klasse, som ikke fandtes i området for 25 år siden.

For nylig afleverede Christian Gether sin bil på et værksted på Vestegnen, og der spurgte mekanikeren, om ikke 'det var ham fra Arken.'

- Det varmede mig meget, at han kunne fortælle, at han er kommet på museet og har set Dali, Picasso, Kirkeby og Chagall. Kunst giver mening, når det når ud til mange mennesker, som husker, hvad de har set, siger han.

Arken er i øjeblikket ved at udstille guld i samarbejde med Nationalmuseet i Rødovre Centrum, hvor de besøgende i shoppingcentret kan få en kunst- og kulturoplevelse, mens de handler. Det er et eksempel på, hvad Arken kan og skal gøre.

- Det er vigtigt at overskride nogle grænser og bevæge sig væk fra de tykke mure. Vi skal ud til samfundet og gøre gavn, siger Christian Gether og forklarer, at museet altid har haft fokus på at komme ud til skoler og plejehjem for at nå så mange mennesker som muligt.

Udfordrer ideologier

I juni åbner en udstilling med den fremadstormende kunstner Farshad Farzankia, som er dansk-iraner. Han har fik for få år siden fået sit store gennembrud og udstiller for første gang på Arken med 'Hvis jeg står.' Udstillingen kobler grafiske former med symboler fra massekommunikationsmedier i en popkunstlignende stil.

- Kunsten sætter et nyt perspektiv på vores virkelighed. Vi går rundt i nogle fikserede opfattelser af verden, og mange har en ideologisk tilgang til livet. Kunsten kan forrykke vores ideologier. De gode kunstværker omhandler ofte det menneskelige forhold og påpeger nye vinkler på den kendte eksistens, siger Christian Gether.

Glæde over genåbning

Som en del af den rullende genåbning i Danmark har Arken også endelig fået lov til at slå dørene op.

Hvordan har det mon så været at være direktør for et museum, der i lang tid har været tvangslukket?

- Det er en meget mærkelig oplevelse, fordi vi er er her for publikums skyld. Vi vil gerne have en nær kontakt til publikum, og det har vi ikke kunnet opfylde. Vi er meget lykkelige for igen at kunne fortælle om kunstens magiske univers og lukke livets store bog op, siger Christian Gether.

Ventetiden er blevet brugt på etablering af nye udstillinger, at styre økonomien og at forske. Mange medarbejdere har arbejdet hjemmefra og været på museet på skift.

- Museet er ikke gået i stå. Vi har brugt tiden på at lave internationale aftaler om lån af. Vi er rustet til at vise nogle fantastiske udstillinger i de kommende år, siger museumsdirektøren.

Hvad betyder nedlukningerne for økonomien?

- Nedlukninger er dårlige for økonomien. Vi har fået dækket en del af tabet af staten, men det er meget sjovere at tjene sine egne penge. Det kan vi heldigvis nu, siger Christian Gether og forklarer, at de manglende entreindtægter ikke har resulteret i fyringer, fordi 'alle medarbejdere er vigtige.'

I stedet er nogle af de planlagte udstillinger rykket længere ud i fremtiden, og den ser, ifølge direktøren, lige så lysende og farvestrålende ud som Ugo Rondinones regnbue.