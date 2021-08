Et kasseret toiletskab hev Stine ud af barselsboblen og kickstartede virksomhed

Se billedserie Under sin barsel i 2020 opgraderede Stine Westerlin et kasseret toiletskab med tidens populære franske flet og satte det til salg med massiv efterspørgsel som følge. Det blev startskuddet til den autodidakte snedker-virksomhed ?Træ & Flet?, Foto: Helle Midskov

Sydkysten - 08. august 2021
Af Helle Midskov

Hvad der begyndte som et DIY-projekt under Stine Westerlins barsel fra jobbet som Web Manager i Zoologisk Have København, forvandlede sig hurtigt til et møbelvirksomhed, som Stine Westerlin nu driver fra rækkehuset i Vallensbæk Strand.

Det rummelige rækkehus i Vallensbæk Strand er med hastig fart ved at tage form. Stine Westerlin og kæresten, Mathias, og deres datter, Saga, på et år, flyttede ind i maj. Det vil sige, de begyndte med at rive det meste ud. Et nyt køkken er allerede på plads, og de andre rum tager nu også form. Den store udestue var i første omgang lige til at flytte ind i, så her har Stine indrettet snedkervirksomheden Træ & Flet. Et projekt der begyndte, da hun var på barsel og ikke kunne se sig selv i den traditionelle rolle som mor på barsel. Etableringen af virksomheden var også med til at skubbe på familiens lyst til at flytte fra mindre lejlighed i København og til Vallensbæk Strand, hvor de fortsat er tæt på København tillige med, at de nu har fået meget mere plads.

Stor opmærksomhed Under sin første barsel begyndte Stine Westerlin i vinteren 2020 at upcycle gamle møbler for at finde en vej ud af barselsboblen. Et kasseret toiletskab, som fik en opgradering med fransk flet, blev sat til salg på Facebook og DBA, tiltrak sig så meget efterspørgsel, at annoncerne blev taget af efter blot to dage.

Den massive interesse trak Stine til tegneblokken og ud i værkstedet på barndomsgården. Her fik hun på to måneder designet og bygget en prototype på selvsamme møbel og fik god hjælp af sin far, som også har skruet hænderne rigtigt på og stor interesse for at arbejde med træ. - Jeg har ikke en uddannelse inden for træ. Men som ung forsøgte jeg tit at få noget ud af resterne af træ og overskydende materialer i min fars lade hjemme på gården. Derfor var det en selvfølge at gå i kast med at designe en prototype på det DIY-møbel, der pludselig kom så meget uventet efterspørgsel på, forklarer 30-årige Stine og fortsætter:

- Jeg brugte to måneder på at finde de rigtige materialer, særligt hængslerne var svære at finde, og få designet helt på plads. Samtidig flyttede jeg al kommunikation med interesserede kunder over på en Instagram-profil.

Naturmaterialer Stine har i rækkehuset fået mere plads til at arbejde med skabene, som er fremstillet af naturmaterialer, og hun eksperimentere også med nye produkter.

- Skabene i Træ & Flet består udelukkende af naturmaterialer - fyrretræ og rørflet i 100 procent rattan - og er kendetegnet ved tætte årringe, glød og knaster. Ingen af møblerne ligner hinanden - ligesom de personer og hjem, de skal tage bolig hos. Da det er naturmaterialer vil træets struktur og farve ændre sig. Det kan man acceptere, men møblerne inviterer også til at finde sin indre DIY'er frem og selv præge møblet i den retning, man vil. Kunderne kan selv bestemme, om de vil smide maling på, ben eller greb. På den måde kan man få det udtryk man vil have, fortsætter hun.

Web Manager i Zoo Stine arbejder til daglig i Zoologisk Have København, hvor hun er Web Manager, men det var under barslen med sin datter, hun øjnede muligheden for at gå i kast med en beskæftigelse, som hun havde lyst til sideløbende med, at hun klarede at være på barsel med lille Saga.

Små fire måneder efter har Stine opbygget en loyal skare af følgere og kunder på Instagram. Hun er tilbage i ZOO efter endt barsel og balancerer nu rollen som mor, nyslået husejer, fuldtidsjob og møbeldesigner.

- Mit sigte var ikke at starte virksomhed, det var at skabe et anderledes frirum for mig selv under barsel. Selvom jeg er tilbage på fuld tid i ZOO, er det vigtigt for mig, at det frirum fortsat er kernen i virksomheden og afspejler sig direkte i de møbler og kreationer, jeg udvikler, understreger Stine.