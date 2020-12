Solrøds borgmester, Niels Hörup (V), er glad for fremgangen

Erhvervsklimaet i Solrød er forbedret igen

For fjerde år i træk springer Solrød Kommune flere pladser frem i Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Solrød Kommune indtager i år en samlet placering som nr. 32, hvilket placerer Solrød Kommune blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i Sjællandsregionen.

- Vi er naturligvis super glade for resultatet, som er en anerkendelse af den store indsats, som medarbejderne i kommunen og den lokal erhvervsservice gør. Når det er sagt, så opfatter vi primært undersøgelsen som inspiration og dialogværktøj i vores arbejde med at understøtte vores lokale virksomheders behov for vækst og udvikling. For os er undersøgelsen således et arbejdsværkstøj, men der er nedslag i rapporten, som vi ikke helt ved, hvordan vi kan ændre ved, siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.

Fx ligger Solrød Kommune som nr. 80 i kategorien 'Erhvervsgrunde med plads til udvikling', men det er statens Fingerplan, der forhindrer flere erhvervsgrunde i kommunen. Samtidig er Solrød Kommune gået fem pladser tilbage fra nr. 10 til nr. 15 i kategorien skatter, afgifter og gebyrer på trods af, at der ikke er sket en ændring i kommunen på det punkt.

En anden faktor, der også trækker ned i undersøgelsen er kommunens indsats for at sikre bedre bredbånd og mobildækning, hvor Solrød Kommune placerer sig på plads nr. 73. Til gengæld er Solrød Kommune den bedste kommune i landet i forhold til, hvor mange der har adgang til minimum 100/30 Mbit/s download/upload.

Også i forhold til erhvervsklimaet, hvor DI har spurgt 34 virksomheder ud af de ca. 900 private virksomheder i kommunen, undrer borgmester Niels Horup sig over DI's undersøgelse, hvor Solrød Kommune er placeret som nr. 45. Kommunens egen undersøgelse af erhvervsvenligheden tegner nemlig et helt andet og mere positivt billede.

Hvert år rækker Solrød Kommune ud til de lokale virksomheder, der har haft et samarbejde med kommunen, for at høre om virksomhedernes oplevelse, og igen i år er der ros til kommunens medarbejdere fra det lokale erhvervsliv.

I år har Solrød Kommune interviewet 48 lokale virksomheder, og hele 92 procent af virksomhederne i undersøgelsen fortæller, at det er let at få fat i en af Solrød Kommunes virksomhedskonsulenter, og 90 procent oplever, at servicen er tilfredsstillende.

Samtidig vil hele 92 procent af virksomhederne anbefale andre virksomheder at samarbejde med Solrød Jobcenter.

- Det er fint at have DI's undersøgelse in mente som inspiration, men det, som byrådet og jeg er mest optaget af, er, hvordan vi helt konkret målretter kommunens indsatser bedst muligt til vores lokale virksomheders behov. Her viser vores lokale undersøgelse, at vi har fat i de rigtige værktøjer, og at vi skal fortsætte den nære og konstruktive dialog, vi har med vores lokale erhvervsliv, siger Niels Hörup.