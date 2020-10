Erhvervsfolk kørte ræs

Der var både mulighed for at give den gas og køre ræs ved Team Solrøds seneste medlemsarrangement.

Flere af Team Solrøds arrangementer i 2020 har været udsat på grund af corona, men under den store kuppel hos RacehallCPH, var der denne aften endelig mulighed for under forsvarlige forhold at give den gas.