Erfaren træner til ung trup

- Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet og ser, til min store glæde, at det er en ung trup, hvor jeg med sikkerhed kan genbruge min erfaring fra min tid som U19 træner, lyder det fra Henrik Johannesen. De unge er nok også nemme at motivere til et stilskifte, hvor den offensive fodbold vil komme til at træde frem, med en afklaret tilgang.