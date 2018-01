Se billedserie Den erfarne stationsleder, der her i avisen melder sig i koret af kritikere af besparelserne på beredskabet, spørger sig selv, om der er bygninger, der er bygget under forudsætning af, at der er en drejestige tilgængelig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Erfaren brandmand: Man stikker blår i øjnene på folk

Sydkysten - 18. januar 2018 kl. 16:52 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu melder endnu en stemme sig på banen i kritikken af besparelserne på det østsjællandske beredskab.

Denne gang er det en mand med over 30 års erfaring som redder, stationsleder og rådgiver inden for brandsikkerhed, som råber vagt i gevær mod den nye såkaldte risikobaserede dimensionering, RBD. Altså den plan, der sikrer, at brandvæsenet kan yde den rette indsats. Han er heller ikke mere rolig, blot fordi Beredskabsstyrelsen har sagt god for den nye RBD, som i denne tid bliver sendt til godkendelse i de otte kommuner i Østsjællands Beredskab, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde og Høje-Taastrup.

- Hvis Beredskabsstyrelsen har godkendt den plan, er jeg virkelig nervøs for Danmark, siger manden, som af hensyn til sit nuværende job gerne vil være anonym.

Den erfarne redder undrer sig over, at man ikke har kigget på andre muligheder for at spare end ved at skære i personale på RBD'en. Han peger på, at man kunne have set på administration, ledelse og antallet af køretøjer.

- Der er nogle biler, som ikke har kørt en meter siden fusionen (beredskaberne blev lagt sammen den 1. oktober 2015, red.). Der er rigtig mange penge at spare på afgift og forsikring, siger han og peger også på, at man kunne have sendt brandvæsenet i Roskilde i udbud, da Roskilde er en af de få stationer, som stadig er kommunalt drevet.

Han mener ikke, der nødvendigvis er noget galt i at spare penge - men det skal ske på et oplyst grundlag:

- Det, der trigger mig, er, at det bliver sagt, at det ikke er en forringelse, for det er det, det er. Man stikker blår i øjnene på folk, siger han og tilføjer:

- Betyder det så, at der var for mange folk før i tiden?

Med livet på spil Også han peger i stil med flere andre på, at det er risikabelt at skære det første hold, der bliver sendt afsted til en brand, ned fra seks til fire mand - en holdleder, en chauffør, der også betjener pumperne og to røgdykkere. Det vil nemlig betyde, at de to røgdykkere, som går ind i den brændende bygning, ikke har to røgdykkere stående som sikkerhed, hvis der skulle ske dem noget. Han mener, at brandmændene bliver taget som gidsel: Det er dem, der i sidste ende kommer til at skulle sige til de grædende folk ude på gaden, at de ikke kan gå ind og redde deres pårørende eller ejendele, før det næste hold er ankommet som sikkerhed.

- Derfor kommer vi til at stå i situationer, hvor vi kommer til at sætte livet på spil. Men vi vil hellere have en levende tøsedreng end en død helt, siger han med henvisning til, at brandmændene kan komme til at føle sig presset til at gå ind i bygninger af folk ude på gaden - og af deres høje faglige stolthed.

Endelig fremhæver han, at det er vigtigt at få undersøgt, om den nye RBD tager højde for karakteren af de nuværende bygninger, for eksempel de høje bygninger eller erhvervsbyggeri:

- Er der bygninger, der er givet tilladelse til på baggrund af den gamle risikobaserede dimensionering, eller at der er en drejestige (som ifølge den nye RBD skal fjernes fra Greve, red.)?, spørger den erfarne stationsleder og peger på, at 80 procent af virksomhederne, der brænder ned, ikke lukker op igen.

Skal han fremhæve noget positivt i den nye plan, er det, at antallet af indsatsledere bliver skåret ned fra fire til to. I dag kan holdlederne nemlig stort set det samme, og derfor er der i hans øjne kun brug for en indsatsleder til de større hændelser, når man for eksempel har brug for assistance fra naboberedskabet eller vil tilkalde en kran til at rive en skorsten ned.

- Det er ikke at gå på kompromis med sikkerheden at gå fra fire til to. Hvis der er flere, betyder det, at de kører færre ture og får tilsvarende mindre erfaring.

