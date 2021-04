Erdal Colak er valgt til Regionsrådskandidat

Brøndbykredsen: Ved et kampvalg i Brøndbykredsen blev Erdal Colak så valgt til at være kredsens kandidat til Region Hovedstadens regionsråd. Mødet fandt sted online, og her pegede kredsen på kandidaten fra Vallensbæk.

- Det er stort for mig at blive opstillet til en så betydningsfuld post. Jeg vil kæmpe for de socialdemokratiske værdier, frihed, lighed og fællesskab. Det stærke fællesskab skaber trygge rammer, og er dermed drivkraften for et samfund med borgeren i centrum. Et godt liv med lige muligheder for alle til sundhed, uddannelse og omsorg. Vi vil skabe en region med fokus på sundhedsområdet, det sociale område og den regionale udvikling og vækst. Tryghed og velfærd er forudsætningen for et godt liv.