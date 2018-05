Er du den næste Medina eller Mozart?

Solrød Band Klub er et hold, hvor man kan gå til sammenspil, uden at man behøver gå til soloundervisning på et instrument eller sang, som man ellers tidligere har skullet for at deltage i et band. Tanken er, at eleverne lærer det, de har brug for, samtidig med, at bandet øver sine numre.