Entreprenant økonomimand i Vallensbæk fylder 60 år

Sydkysten - 24. juni 2021 kl. 07:25 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Den 24. juni fylder Kim Nielsen 60 år. Han er ledende partner i virksomheden MaksConsulting ApS, der rådgiver virksomheder i oplevelsesbranchen i bl.a. strategi, økonomi, organisation mv. Kim Nielsen har en lang og imponerende karriere i oplevelsesbranchen bag sig, heraf mange år i udlandet. Han har bl.a. siddet i ledende økonomistillinger hos nogle af verdens største hotel- og restaurantbrands; Hilton International (Hotels) (London og Mellemøsten) og Hard Rock International (London). Iværksætter trangen har spillet en stor rolle i de seneste år, hvor han har været med til at skabe Værftets Madmarked i Helsingør og Hillerød Madmarked. I 2020 stiftede han partnerskabet The O Choice, som i dag består af 19 kompetencerådgivere alle med fokus på at rådgive hoteller, restauranter og virksomheder i oplevelsesbranchen.

Fra international hotelkarriere til dansk iværksætteri

Kim Nielsens karriere spænder vidt. Oprindeligt blev han uddannet revisor og startede i sin tid karrieren som regnskabschef hos WWF-Verdensnaturfonden og senere hen var han forbi filmbranchen, hvor han i en årrække var ansat som regnskabschef hos Metronome. Han trådte ind i oplevelsesindustrien, da han i 1993 som Generel Manager var med til at åbne datidens nye in-sted Rosie McGee's i København. Sidenhen blev det til åbningen af Hard Rock Café i København i 1995 og videre til et job for Hard Rock International i London. Så var vejen banet for de efterfølgende mange år hos Hilton International (Hotels) i London og i Mellemøsten (1997-2009). Tilbage i Danmark i 2009 var han økonomichef i UNO Koncept. Men iværksætter genet trak og han startede i 2016 virksomheden MaksConsulting ApS, som er en rådgivningsvirksomhed for små- og mellemstore virksomheder i oplevelsesindustrien.

Stifter af kompetencenetværket The O Choice målrettet virksomheder i oplevelsesindustrien

Sidenhen er det gået stærkt med iværksætteriet, og han har de seneste år været idémand bag to succesfulde madmarkeder; Værftets Madmarked i Helsingør og Hillerød Madmarked, der åbnede i foråret 2021. I samme periode fik Kim etableret virksomheden MaConomics ApS, som administrerer og laver regnskab udelukkende for hoteller og restauranter og selskabet Street Food Holding, der arrangerer street food festivaler. Hans seneste store initiativ kom med stiftelsen af partnerskabet The O Choice, som består af et stærkt hold af 19 specialister med kompetencer inden for økonomistyring, jura, ejendomme, revision og skat, administration, IT, rekruttering og personale, revenue management, kommunikation og markedsføring samt konceptudvikling. Restaurant ARK er et godt eksempel på et succesfuldt samarbejde mellem en enkeltstående restauratør og netværket TOC. Her har TOC været en vigtig rådgiver i udviklingen af selskabets strategi og implementering af samme, herunder med økonomistyring, vækstplan analyse, kapitalfremskaffelse, diverse juridisk og skattemæssig rådgivning samt indretning af nye lejemål mv. The O Choice så dagens lys i efteråret 2020.

Økonomimanden vægter menneskelige ressourcer højt

Kim Nielsen er en slags "Gordon Ramsey" inden for økonomi. Han kender alt til vigtigheden i at drive en økonomisk bæredygtig virksomhed eller gøre den klar til vækst og ekspansion i enten ind- eller udland. Men samtidig spiller de menneskelige ressourcer en central rolle, når han i sit daglige arbejde rådgiver virksomheder i hotel- og restaurantbranchen. Han ved, at glade medarbejdere skaber glade gæster og at man kun får succes i oplevelsesbranchen, hvis man sætter den menneskelige faktor i centrum. Han brænder intenst for branchen og drives af den dynamik, som er kendetegnende for netop oplevelsesbranchen og med sit drive, sin nysgerrighed og skabertrang er han et stort aktiv for branchen.