Arkivfoto

Enighed om plejehjem endte i skænderi

Sydkysten - 08. maj 2021 kl. 09:36 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Kommunen kan ikke give en plejebolig til alle de, der står på venteliste til en sådan. Men alligevel endte det i et skænderi, da Ishøjlisten foreslog at begynde planlægningen af et nyt plejecenter for at opfylde behovet:

- Vi har ikke nok plejeboliger til at imødekomme boligønskerne til de, der er på venteliste. Vi skal tilbyde ældre, der er optaget på den generelle venteliste, en plejehjemsplads eller en almen plejebolig indenfor to måneder efter optagelse på ventelisten, lød det fra Johnna Stark (Ishøjlisten), da hun præsenterede forslaget.

Byrådets partier og medlemmer var enige om, at sætte gang i planlægningen - selv om man kom med en række ændringsforslag. Men det endte alligevel med skænderi, hvor borgmesteren både blev angrebet af tidligere S-kammerater og Venstre.

Gammel viden

Samtlige medlemmer af Social- og sundhedsudvalget vidste at kommunen ikke lever op til loven, og de forklarede, at de havde vidst det længe, samt at de havde forsøgt at bringe det op i byrådet:

- Social- og sundhedsudvalget havde for halvandet år siden en drøftelse af det her. Dengang kunne vi se, at vi ikke ville leve op til loven. Et meget enigt udvalg ville dengang have sagen drøftet på byrådet, men sagen blev pillet af. Jeg er vidende om, at borgmesteren egenhændigt har nægtet at sætte sagen på dagsordenen. Jeg synes, det er ulækkert, at I nu kommer frem med sagen på den måde, forklarede venstremanden.

- I S er vi også fuldt ud klar over, at vi ikke lever op til lovgivningen. Vi fik besked på, at vi ikke kunne få bevilling, i stedet har vi lavet lappeløsninger på området, lød det fra Merete Amdisen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Fra Dansk Folkepartis medlem af udvalget, Charlotte Jørgensen, lød det:

- Jeg kan kun bakke op om Lennarts bemærkninger.

Enighed om planlægning

Byrådet var enige om, at det er en god idé at begynde at planlægge et nyt plejehjem. Forslaget blev dog ændret, så man nu undersøger behov, mulige placeringer og normeringer, inden man arbejder videre med sagen. Og på trods af, at sagen fik nogle knubbede ord med på vejen, takkede Johnna Stark for reaktionerne:

- Vi er glade for at vi har drøftet det i byrådet, så må vi se, om vi kan få penge til det. Der er behov for nogle ting. Det vigtige er, at der bliver udført det, der skal til for vores ældre medborgere, sagde hun. Borgmesteren stemte i:

- Jeg synes også, det er godt, og det vigtige er, at få det sat i værk. Nu begynder vi på det. Nu undersøger vi det, lød borgmesterens svar på den første runde, som indeholdt en del kritik af ham. Han undlod dog at forholde sig til, at kommunen ikke overholdt loven, samt kritikken af, at sagen dengang var blevet pillet af dagsordenen, så byrådet ikke kunne diskutere den.

Det fik Lennart Hartmann Nielsen til at angribe borgmesteren frontalt:

- Det var dig, der holdt det tilbage. Du svarede ikke udvalgsformanden. Du skal ikke ryste på hovedet. Du undlod at sætte sagen på. Et enigt udvalg havde et ønske om at få det på dagsordenen, lød det inden borgmesteren afbrød:

- Du skal holde op med det pjat. Du satte den ikke på, lød det inden Lennart Hartmann Nielsen afbrød igen:

- Du satte den af. Du har et ansvar for at sætte sager på dagsordenen, lød det.

Svigter dit embede

Det fik Ebbe Rosenberg (S) til at tage ordet:

- Det er da at svigte dit embede. Du kan ikke ignorere, at et helt udvalg ville have en sag på. Så først efter du har dannet dit eget parti, så kommer den op igen. Det er pinligt, Ole, lød det derfra, mens Ole Bjørstorp sagde, han ikke kender til den sag.

Til sidst skar Kasper Bjerring Søby sagen ud i pap ved læse op fra de gamle dagsordener:

- Udvalget besluttede at oversende sagen til byrådet, og da sagen skulle på byrådet, og den kom ikke på. Til sidst kom den på som en tillægsdagsorden, forklarede han.

Borgmesteren forklarede, at der kan være en årsag til, at noget ikke kommer med:

- Der er ikke noget, der ikke tages op. Det er noget, der ikke kommer igennem på et tidspunkt, af økonomiske grunde, og så tager man det op senere. Det er også det, der sker, forklarede han.

- Det vigtigste nu er vel, at det kommer op nu. Det er lidt ærgerligt, at det tager den drejning, det vigtige er vel vores ældre medborgere. Og så må vi se om vi kan få råd til at lave et ordentligt plejehjem. Så lad os arbejde den vej, lød det fra Johnna Stark.

Byrådet valgte at lade administration undersøge behovet og muligheder for udbygning med henblik på det kommende byrådsseminar, hvor sagen vil blive taget op igen.