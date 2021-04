Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten har kandidaterne klar til kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten har kandidaterne klar til kommunalvalget

Sydkysten - 06. april 2021 kl. 15:32 Kontakt redaktionen

Greve: Ved Enhedslistens generalforsamling 25. marts blev listen af kandidater til kommunalvalget i november vedtaget.

Partiets bestyrelse er glad og stolt over listen, som favner bredt, lyder det i en pressemeddelelse.

Også partiets nuværende byrådsmedlem og spidskandidat Mehmet Zeki Dogru er begejstret.

- Jeg er utrolig stolt over, at vi har fået flere medlemmer, som også betyder, at vi har fået flere kandidater, som vil arbejde for, at Enhedslisten får mere politisk indflydelse i kommunen.

Der kan måske også blive mulighed for at skabe et velfungerende politisk fællesskab i Greve, siger han.

- Aldrig har jeg set en bredere repræsentation af kandidater. Vores liste har aldrig været så lang og så mangfoldig. Jeg glæder mig til at føre valgkamp med alle kandidaterne.

Enhedslisten i Greve vil arbejde for boliger til alle, en god start i livet for børnene, ordentlige arbejdsbetingelser især for vores pædagoger og lærer, fjerne diskriminationspolitik, bedre vilkår for handicappede og deres familier og en økonomi i balance. Kort sagt: Et Greve for alle.

Susanne Pahlmann, der er Enhedslistens kontaktperson i Greve, er blevet valgt som nummer to på listen.

- Jeg er stolt af at stå på listen, som denne gang er bredt sammensat både med hensyn til alder, køn og etnicitet. Jeg glæder mig til at føre valgkamp i Greve, og mit håb med vores kandidatliste er, at vi når bredt ud, så vi bedst muligt kan kæmpe for bedre vilkår for de dårligst stillede.

Jeg er 70 år, folkepensionist og uddannet folkeskolelærer. Jeg har i hele mit arbejdsliv været ansat i Greve kommune, og det meste af tiden faglig aktiv, dels som tillidsrepræsentant og dels som medlem af kredsstyrelsen i Greve lærerforening, siger hun.

30-årige Qendrim Hasani, der til daglig arbejder som socialrådgiver, er nummer tre på listen. Han har arbejdet med unge ledige i Greve, en målgruppe med ofte svære sociale udfordringer, herunder svær bandekriminalitet, radikalisering og misbrugende. Derudover har han en kandidatgrad i Socialt Arbejde og har derfor - udover den praktiske indsigt fra arbejdet med unge - en god teoretisk indsigt i de udfordringer, som mange unge i Hundige-bydelen ofte står over for.

Kandidat nummer fire er 18-årige Cecilie Oddershede, som til daglig går på gymnasiet. Hun vil arbejde for en kommune, hvor vi passer på vores planet, en skole for livet - ikke for erhvervslivet, og en blomstrende ungdom.

Derudover er Hartmut Pahlmann, Leni Dam, Saad Ibrahim og Anette Nielsen også på listen.