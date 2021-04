Enhedslisten i Ishøj og nuværende medlem af byrådet for partiet, Ole Wedel-Brandt, ønsker at vaccinerne først og fremmest skal bruges, der hvor problemet er størst - på Vestegnen. Arkivfoto

Enhedslisten: Vacciner Vestegnen først

Sydkysten - 14. april 2021 kl. 13:05

ISHØJ: Enhedslisten i Ishøj ønsker, at staten ændrer vaccinestrategi, så man vaccinerer først i Ishøj. Derfor har de taget fat i partiets coronaordfører på Christiansborg, Peder Hvelplund.

Årsagen er, skriver Enhedslisten i en pressemeddelelse, at incidenstallene i kommunen fortsat er tårnhøje. Enhedslisten i Ishøj finder det uholdbart, at skoleeleverne kun har fået lov at være i skole i en uge siden nedlukningen i december.

- Vi ser et fald i faglighed, men endnu mere alvorligt i trivsel. Vi er også bekymrede for, hvad den meget lange nedlukning af de liberale erhverv i Ishøj kommer til at betyde for de mange små virksomheder, der er ramt af fortsat nedlukning, lyder det fra Ole Wedel-Brandt, partiets eneste medlem af Ishøj Byråd, som har kontaktet Sydkysten.

- Når vi ser på smittetallene i Ishøj og i en række andre kommuner på Københavns vestegn, slår det os, at coronastrategien ikke slår til her. Ishøj Kommune gør sammen med boligafdelinger og andre et stort arbejde med at informere om forholdsregler og opfordringer til at lade sig teste, og vi har i en lang periode været bedst i Danmark til at blive testet. Kommunen har også lavet en pulje, hvor boligafdelinger og ejerforeningen kan søge om tilskud til coronatiltag, som for eksempel kan være at opsætte spritdispensere i opgangene, eller hvad den enkelte afdeling anser for det mest virksomme tiltag. På trods af disse i initiativer har Ishøj stadig et incidenstal, der langt overstiger andre kommuners, skriver partiet i pressemeddelelsen. Det kræver akut nytænknings, mener partiet:

- Vi foreslår derfor, at vaccinationsplanen ændres. Det ser ret virkningsløst ud, at borgere i de mest udsatte kommuner skal vente, nogle i måneder, på at få tilbud om vaccination, mens ældre borgere i de kommuner, hvor der ingen smitte er, rutinemæssigt tilbydes vaccination. Vores forslag er derfor, at vaccination tilbydes alle borgere over 16 år i de kommuner, der har de højeste incidenstal, forklarer Ole Wedel-Brandt.

Med den vaccinationskapacitet vaccinationscentret i Ishøj har, vil alle borgere i Ishøj, ifølge Enhedslisten, kunne få første vaccination i løbet af en uge. Alene det, at borgerne har fået den første dosis, vil få smittetrykket til at falde markant, og den næste dosis vil kunne gives over længere tid, så den ikke vil belaste vaccinationsprogrammet for borgere i andre kommuner.

- Efter vores mening haster det med at få revurderet strategien. Vi håber derfor, at du bringe det op i de relevante fora, siger Ole Wedel-Brandt.

I pressemeddelelsen skriver partiet, at Peder Hvelplund finder ønsket relevant, og at Enhedslisten har forsøgt at få gennemført ordninger, der ligger i tråd med forslaget. De skriver videre, at Sundhedsstyrelsen ikke vil fravige den valgte vaccinationsstrategi - selv om det betyder, at ældre i områder helt uden smitte bliver vaccineret før borgere i områder som ishøj med meget høje incidenstal.

