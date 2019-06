Se billedserie Mikkel Hansen besøgte Greve i forbindelse med hans forening, der kæmper mod mobning. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

En verdensstjerne kom forbi

Sydkysten - 21. juni 2019 kl. 09:12 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Donk, donk, donk. Håndboldene blev tyret i gulvet, mens børnenes øjnene søgte mod indgangen. Hvornår mon deres idol trådte ind af døren?

- Shiiit, det er jo ham. Hvor er han høj, lød det fra nogle rødmende piger, da verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, endelig, over 40 minutter forsinket, spankulerede ind i hallen.

Her skulle han give håndboldspillerne både mental og fysisk træning og stille op til billeder. Hovedfokusset de seks timer, som en MH24 Camp-dag varer, er, hvordan man er en god og støttende holdspiller - og på at man selv har ansvar for ikke at gå med på mobning.

- Vi har glædet os meget, sagde Mikkel Hansen, inden håndbold- og antimobbeøvelserne begyndte.

Imens trænerne instruerede i øvelser, der skulle give børnene mulighed for ar lære hinanden at kende, gik hovedpersonen rundt og kiggede på deltagerne og roste dem.

- Go, go, go. Ja, godt, sagde Mikkel Hansen, mens deltagerne driblede frem og tilbage med boldene.

- Jeg er kommet i dag for at være med til at give børnene en hyggelig dag og fortælle, at man godt kan være en god kammerat, selv om man også er en god håndboldspiller. Forhåbentlig kan jeg være en god rollemodeil og sætte fokus på, at det vigtigste er ar behandle hinanden godt. Det er måske lidt naivt, men jeg vil gerne være med til at afhjælpe mobning, sagde Mikkel Hansen.

Kom langvejsfra

Mikkel Hansen har i en årrække været blandt de bedste mandlige håndboldspillere i verden. Derfor var det nogle forventningsfulde børn og unge, der deltog i campen.

- Det er megafedt, at han er kommet i dag. Han er jo kendt. Jeg håber at lære noget om at være professionel, for det ved han mere om end jeg, lød det fra Yasmin, der spiller håndbold i Jersie, hvor hun er målmand.

Også Eskild, en dreng, der spiller håndbold i sin fritid, var forventningsfuld før mødet med sit idol. Han var kommet helt fra Sakskøbing.

- Som håndboldspiller er han en, man ser op til. Jeg håber, at det bliver en hyggelig dag, sagde han, inden han og resten af børnene lærte om livet som professionel håndboldspiller.