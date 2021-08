Se billedserie Victor, Axel og Elias er blandt de 85 drenge og piger, der i denne uge deltager på fodboldskolen i Hundige. Foto: Janus Spøhr

En uge med bold og venner

Sydkysten - 05. august 2021 kl. 13:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

'Jaaa, nu skal vi spille kamp.'

Glæden er ikke til at tage fejl af hos en deltager på fodboldskolen, som Hundige Boldklub arrangerer i denne uge.

På mange af banerne løber, sidder og dribler drenge og piger i ens røde trøjer for at spille det spil, som de holder af.

På ugens fodboldskole får de 85 deltagere mulighed for at dyrke venskaber og møde nye kammerater seks timer om dagen.

- Det er sjovt at spille fodbold i seks timer, lyder det fra Victor, der er en af deltagerne.

- Ja, det er rigtigt, men det er også hårdt, supplerer Axel.

- Det er fedt at røre sig i stedet for at sidde og spille computer, siger Elias.

De tre drenge spiller i Hundige Boldklub til daglig og er i gang med at skyde på mål, da vi kommer på besøg.

Ved siden af løber yngre drenge og piger efter hinanden under en fangeleg, og det er et meget godt billede på, hvad fodboldskolen står for. Der er plads til leg og motion, og det er tilsyneladende så polulært, at der i år er venteliste på at være med.

Deltagerne får både en drikkedunk, bold, en lille taske og fodboldtøj med hjem, når det sidste spark er taget fredag eftermiddag.

Skaber fællesskaber

Formentlig har en del af deltagerne fået mere end forbedrede fodboldkundskaber med sig, når de kommer hjem.

Fodboldskolen er nemlig en del af Get2sport-indsatsen, der har til formål at bidrage til et alsidigt og velfungerende foreningsliv, hvor der støttes op om de frivillige kræfter og om at inkludere udsatte børn og unge fra de udsatte boligområder i foreningerne.

Foreningslivet giver mulighed for, at millionærsønnen kan mødes med tømrerdatteren på lige fod, forklarer Kristina Lind Thrane, der er projektleder i DIF.

- Her handler det udelukkende om, hvem der er den bedste venstre back, siger hun og henviser til en rapport fra VIVE, der er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Her er det undersøgt og bekræftet, at indsatsen har succes med at få fat i børn og unge fra sociale boligområder og få dem inkluderet i foreningslivet. De børn, der er medlem af en forening, klarer sig for eksempel bedre i skolen, har flere venner og er mindre ensomme end de børn, der ikke er en del af foreningslivet, står der i rapporten.

Flere medlemmer

Tilbage på de grønne arealer står Hundige Boldklubs formand, Jan Andersen. Han smiler ved udsigten til de mange børn og unge, der suser rundt på banen, mens deres trænere guider dem i, hvad de skal lave.

En del af årsagen til, at klubben arrangerer fodboldskole, er at få flere medlemmer, forklarer han.

Det lykkes i overbevisende grad i øjeblikket for Hundige Boldklub. De seneste tre år er antallet af medlemmer steget fra 200 til 500, og en del af det skyldes fodboldskolen.

- For os er det selvfølgelig glædelige, og det betyder også, at færre står på hjørnet og hænger. Vi er meget glade for, at det er lykkes os at tiltrække så mange medlemmer, siger Jan Andersen.

Han fortæller, at Hundige Fodboldklub er et sted, hvor der er noget for alle aldre. De yngste medlemmer er ned til et år gamle, mens der også er et hold for spillere, der har rundet de 80 år.

- Den eneste udfordring er, at når der kommer nye medlemmer til, kan vi godt stå og mangle trænere. De er lidt svære at tiltrække. Ofte siger forældrene, at de ikke har tid, og så spørger jeg nogle gange, om de ikke har tid til deres børn, og så lykkes det nogle gange at få forældrene til at melde sig som trænere, siger Jan Andersen, imens børnene pakker sammen for i dag.

Trætte og fyldt op med nye tricks i tasken.