En sund dag for alle

Sydkysten - 11. april 2018 kl. 15:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Alle Greve-borgere inviteres til årets store Sundhedsdag i Café Ask d. 18. april.

Spis groft brød, masser af grøntsager, dyrk motion og husk at få søvn og væske nok. Uanset hvor vi bevæger os hen, vrimler det med gode råd til, hvordan vi bliver sunde.

Her i Greve vil de også rigtig gerne være sundere og raske, så derfor inviterer Greve Nord Projektet sammen med en række af områdets foreninger, sundhedsteamet og mange andre lokale tilbud alle Greves borgere til årets store Sundhedsdag. På Sundhedsdagen er alt gratis, og der er tilbud rettet til alle aldre. Så tag endelig vennerne, naboen og familien med.

- Der er så mange gode tilbud og muligheder for at have en sund livsstil, dyrke motion og få velvære her i Greve. På Sundhedsdagen vil vi gerne vise borgerne, at der er masser af muligheder lige her i deres eget område. Hvad enten man kan lide at dyrke sport, gerne vil have hjælp til et rygestop eller vægttab eller leder efter inspiration til sund mad, så er mulighederne lige rundt om hjørnet, siger Suzanne Magelund, der er aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet og arrangør af årets Sundhedsdag.

Sundhedskickstarter

Er du lidt i tvivl om, hvor sund du egentlig er? Eller kunne du bare godt bruge lidt ny inspiration til for eksempel en ny aktiv hobby? Så er Sundhedsdagen i Greve Nord en oplagt mulighed for at få en sundhedskickstarter. Her kan alle borgere bl.a. få målt deres fedtprocent, BMI, blodsukker og blodtryk, lungefunktionen, bodyage og meget mere.

Samtidig vil der være masser af information og inspiration til, hvordan vi alle kan få en sundere og mere aktiv hverdag uden at det behøver være en kedelig pligt.

- Det er slet ikke så svært at leve sundere. Det kan for eksempel bare være, at man tager trappen i stedet for rulletrappen op på stationen, at man skifter fløden i kaffen ud med mælk eller sørge for at spise godt med grøntsager til aftensmaden, så man ikke bliver sulten igen en time efter og spiser sig mæt i kage, forklarer Suzanne Magelund, der også underviser i pilates og gymnastik hver tirsdag i Gersagerparken.

Også for børn

Sundhedsdagen i Greve Nord er ikke kun for voksne. For mens far og mor får et par gode råd til at holde kroppen i gang i løbet af dagen og inspiration til de sunde måltider, kan børnene enten prøve kræfter med fodbolddysten, orienteringsløbet, quizzerne eller nogle af de andre aktiviteter for børn.

Deltagerne får også besøg af Greves borgmester, Pernille Beckmann, der åbner dagen kl. 14, og herefter vil der være åbent i alle standene og aktiviteterne. Senere på dagen kommer KOL-koret og synger cafeen op, og der vil være lækre smagsprøver.

Sundhedsdag finder sted i Café Ask, Digehuset 9 i Askerød d. 18. april fra kl. 14-18. Du kan se hele programmet på www.grevenord.dk.