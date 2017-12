En succeshistorie fra det virkelige liv

Klub Havana er et pasnings- og klubtilbud for børn og unge med særlige behov. Havana har børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse. Derudover kan nævnes kognitive, relationelle og følelsesmæssige vanskeligheder.

Det har af naturlige årsager været bekymrende for forældrene, at deres børn, på egen hånd, skulle til at tage med bussen, men børnene har virkelig glædet sig til at komme hurtigst muligt i gang. Så da modtagelsen af deres eget private buskort var hjemme, kunne det ikke gå stærkt nok med at komme i gang med bustræningen.